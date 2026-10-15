Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, il pranzo di Di Vita coi colleghi: "Portammo a casa le cozze"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Vanno avanti le indagini per far luce sul giallo di Pietracatella. Mentre proseguono le perquisizioni disposte dalla procura di Larino, il Tg1 ha diffuso un estratto dei verbali di uno degli interrogatori a cui è stato sottoposto Gianni Di Vita, marito di Antonella Di Ielsi e padre di Sara Di Vita, le due donne morte avvelenate con la ricina. L’uomo ha raccontato di un pranzo con i colleghi del 22 dicembre, al termine del quale la moglie portò a casa delle cozze avanzate. Non ricorda di preciso quando vennero mangiate, ma “è probabile che quelle cozze sono state mangiate solo da me, Antonella, e Sara”, ha detto Di Vita.

Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella

Gianni Di Vita, marito e padre di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, le due donne morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, ha sempre detto agli investigatori di non ricordare con precisione cosa avessero mangiato in famiglia nei giorni prima della tragedia.



Ma in uno degli interrogatori a cui è stato sottoposto ha rivelato un dettaglio interessante relativo a un pranzo di Natale con i colleghi a cui partecipò assieme alla moglie il 22 dicembre.

ANSA

Lo rivela il Tg1, che nell’edizione di ieri ha diffuso degli estratti dei verbali della polizia di uno degli interrogatori, quello del 13 gennaio 2026.

Gianni Di Vita e le cozze dopo il pranzo coi colleghi

In quella occasione Di Vita riferisce agli inquirenti che “in una trattoria del capoluogo molisano il 22 dicembre a pranzo mangiammo molto e alla fine restò un piatto di cozze cucinate. Mia moglie chiese un contenitore per portarle a casa principalmente per mia figlia Sara che ne era golosa”.

L’ex sindaco del paese non ricorda però se quelle cozze siano state mangiare la sera stessa o il 23 dicembre, quando si sospetta sia avvenuto – o iniziato – l’avvelenamento.

“È probabile che quelle cozze sono state mangiate solo da me, Antonella, e Sara“, dice Di Vita agli inquirenti. “I residui dei pasti del 22 e 23 dicembre sono stati poi gettati nella spazzatura e non è stato possibile recuperare tutto”.

Perché si cerca nei pc delle scuole

Intanto vanno avanti le perquisizioni della polizia nelle scuole dove lavorano o hanno studiato diverse persone coinvolte a vario titolo nella vicenda.

La procura di Larino ha deciso di passare al setaccio i pc di quattro istituti scolastici della zona, alla ricerca di tracce su chi chi possa aver cercato e scaricato informazioni su preparazione ed effetti dell’assunzione della ricina.

Ieri, mercoledì 14 ottobre, gli investigatori della Squadra mobile si sono presentati al liceo scientifico di Riccia, dove insegna un’amica di Gianni Di Vita.

Martedì è toccato all’Istituto agrario di Riccia, dove lavora il tecnico informatico marito della professoressa.

Le perquisizioni proseguiranno oggi nel liceo classico di Campobasso, frequentato da Sara Di Vita e da sua sorella Alice, e venerdì al liceo delle scienze umane di Casacalenda, dove insegna una cugina di Gianni Di Vita.