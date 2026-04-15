Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, il punto di Bassetti: "Ci sono ancora troppi misteri"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Una vicenda che ha tanti, troppi misteri”. Così Matteo Bassetti parla del giallo di Pietracatella dopo la conferma della positività alla ricina di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, morte avvelenate dopo Natale. Allo stesso tempo è stata confermata la negatività al veleno per Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime. L’infettivologo sui social spiega come agisce la ricina e quali sono i sintomi dell’avvelenamento.

Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella

La quindicenne Sara Di Vita e la madre Antonella Di Ielsi sono state uccise, avvelenate con la ricina.

Lo hanno confermato le analisi sulle due donne di Pietracatella (Campobasso) morte nei giorni dopo Natale.

ANSA

Mentre non sono state trovate tracce del potente veleno nel sangue di Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime.

La notizia è stata anticipata da Ansa, che cita fonti informate sull’inchiesta per duplice omicidio, in attesa della relazione ufficiale del Centro antiveleni di Pavia.

Cos’è la ricina

La ricina è un potente veleno di origine naturale, una proteina contenuta nei semi di ricino (Ricinus communis).

Si tratta di una sostanza tossica letale anche in piccole dosi, per la quale non esiste antidoto. La ricina è tossica per inalazione, ingestione e contatto.

Non è facile ottenere la ricina: per estrarla è necessario un processo complesso e altamente pericoloso, che può essere fatto soltanto in laboratori attrezzati.

Il punto di Bassetti

Del caso ha parlato anche l’infettivologo Matteo Bassetti sulle sue pagine social dopo la notizia della positività alla ricina delle due vittime.

Il giallo di Pietracatella “è una vicenda che ha tanti, troppi misteri“, dice Bassetti su Facebook.

La ricina, ricorda, è un “veleno naturale che si trova nella pianta di ricino e che provoca un quadro gravissimo”.

“I sintomi – spiega – appaiono in circa 10-24 ore e poi portano alla morte con progressive difficoltà respiratoria e con un’epatite fulminante”.

“C’è un danno a carico di tanti organi e si muore veramente male e simile a quello che può avvenire in alcune tossinfezioni anche da funghi velenosi, ma molto più impegnativa”.