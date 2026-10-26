Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, il sospetto che Sara Di Vita avesse scoperto qualcosa

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Sara Di Vita avrebbe scoperto qualcosa e ne avrebbe parlato con la madre Antonella Di Ielsi. Sono le ultime indiscrezioni trapelate sul lavoro della Squadra Mobile di Campobasso sui dispositivi sequestrati nell’abitazione di Pietracatella. Un dettaglio, questo, che se confermato potrebbe definire ancora di più i contorni della tragedia della ricina che ha ucciso madre e figlia, morte avvelenate il 27 e il 28 dicembre 2025.

L’ipotesi sulla verità nota a Sara Di Vita

Sara Di Vita, 15 anni, potrebbe aver scoperto qualcosa di inconfessabile. È un’ipotesi che Primo Piano riporta sul giallo della ricina di Pietracatella, dove la ragazza viveva insieme alla madre Antonella Di Ielsi, al padre Gianni Di Vita e alla sorella Alice.

Dalla Questura di Campobasso, infatti, trapela l’ipotesi che la 15enne fosse a conoscenza di una verità probabilmente scomoda, e che l’avrebbe condivisa con la madre.

Secondo l’inviato Vincenzo Rubano di Dentro La Notizia, Sara potrebbe aver scoperto una chat segreta tra il padre e l’amante, l’insegnante dell’Istituto Tecnico Agrario di Riccia (Campobasso), ma su questi aspetti gli uomini della Squadra Mobile di Marco Graziano e la Procura di Larino mantengono il più stretto riserbo.

Gli investigatori, quindi, cercano di riavvolgere il nastro non soltanto fino al momento dell’ingresso della ricina in quella casa, ma anche al periodo precedente, quello che ha fatto scattare nel potenziale assassino l’idea di uccidere.

La 15enne era il primo obiettivo del killer della ricina?

A questo punto, se fosse confermata l’ipotesi della possibile scoperta fatta da Sara Di Vita, proprio quest’ultima sarebbe stata il primo obiettivo del killer della ricina.

E in quella scoperta potrebbe celarsi il movente della tragedia di Pietracatella: due bocche da cucire affinché quel segreto non venisse allo scoperto.

Il giallo di Pietracatella, parla una zia di Gianni Di Vita

Gianni Di Vita, del resto, non ha fatto mistero del tradimento nei confronti della moglie. Per questo motivo, almeno mediaticamente – gli inquirenti, ricordiamo, lavorano nel più stretto riserbo – non si esclude l’ipotesi di una pista passionale.

Su questo non è d’accordo Lina, una zia di Gianni Di Vita, che ai microfoni di Dentro la Notizia racconta che dei tradimenti si parlava “quando erano fidanzati, prima delle nozze”, ma “poi si sono sposati”, quindi “la pista passionale è una scusa“.