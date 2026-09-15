Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, in lacrime l'ultimo medico che parlò alle vittime: "Sconfitta"

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Mentre proseguono le indagini, al momento prive di indagati, per trovare la verità sulla morte delle due donne avvelenate con la ricina, il dottore che le soccorse racconta i loro ultimi momenti di vita. Il dolore di Antonella Di Ielsi, che vide morire la figlia Sara appena 15enne e la reazione dei famigliari. Scorci di umanità nel giallo di Pietracatella, che non sembra essere vicino a una soluzione.

Le parole del dottore che soccorse Sara Di Vita

Ospite di 1 Mattina News nella puntata di martedì 15 settembre 2026 è stato Vincenzo Cuzzone, direttore della Rianimazione dell’ospedale Cardarelli di Campobasso.

Fu Cuzzone l’ultimo a parlare con Antonella Di Ielsi, mentre tentava di rianimare la figlia Sara Di Vita, ormai in arresta cardiaco.

ANSA

“La situazione era disperata, il cuore si era fermato e non ripartiva” ha raccontato il dottore.

Comunicatole il decesso, Di Ielsi aveva chiesto la possibilità di vedere la figlia per l’ultima volta, “ma poi anche lei è andata in arresto cardiaco e non c’è stato modo”.

La reazione dei famigliari delle donne morte

Il primario Cuzzone ha ricordato anche la reazione di Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne, alla scoperta della loro morte.

Una “reazione composta, non distaccata” la descrive il dottore, quella di “una persona arresa a un destino così inesorabile e violento”.

Quella restituita dal sanitario è una testimonianza intensa: “Comunicare il decesso di una paziente è sempre una sconfitta”.

“Ci si abitua al senso di responsabilità, ma alla morte non ci abituiamo mai. – continua – Dobbiamo governare le emozioni, ma non possiamo controllarle”.

Giallo sulle avvelenate di Pietracatella

In studio con i conduttori Tiberio Timperi e Maria Soave c’era anche la giornalista Antonia Varini che sottolinea come, nonostante si continui a parlare di una svolta imminente, il caso di Pietracatella resta senza soluzione.

La pista più accreditata pare essere quella passionale, ma Varini non esclude l’esistenza di una seconda possibilità, non comunicata dagli inquirenti.

Il presunto omicidio di Pietracatella non ha alcun indagato, ma circa 200 testimoni, interrogati senza sosta nei giorni scorsi.

Secondo l’avvocata Ines Pisano dietro potrebbe esserci una strategia ben precisa: “I testimoni hanno il dovere di dire la verità, altrimenti potrebbero incorrere nel reato di falsa testimonianza a pubblico magistrato”.

Il vertice a sorpresa degli inquirenti

A una settimana di distanza dall’incontro nella Questura di Campobasso, nel pomeriggio di lunedì 14 settembre si è tenuto un nuovo vertice presso il palazzo di Giustizia di Larino.

Erano presenti la procuratrice Elvira Antonelli, il questore Domenico Farinacci e il capo della Squadra Mobile Marco Graziano.

Probabilmente gli inquirenti si sono riuniti per mettere un punto alla situazione dopo le lunghe e numerose deposizioni raccolte nei giorni precedenti.