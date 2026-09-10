Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, indagini senza fine: la Procura chiede 6 mesi di proroga

La Procura di Larino chiederà una proroga che nei prossimi giorni sarà formalizzata al gip. È l’ultimo aggiornamento sull’inchiesta aperta dopo la morte di Antonella Di Ielsi (50 anni) e della figlia Sara Di Vita (15), originarie di Pietracatella, morte all’ospedale Cardarelli di Campobasso dopo essere state avvelenate durante un pasto in casa. Le vittime sono state avvelenate con la ricina. La Procura, che ha aperto un fascicolo per duplice omicidio, è costretta a chiedere uno slittamento di sei mesi per via dei lavori ancora in corso degli esperti del Robert Koch Institut di Berlino.

La Procura chiede una proroga per le indagini, il motivo

La notizia è riportata dall’Ansa. La Procura di Larino, che indaga per duplice omicidio nel giallo della ricina di Pietracatella, chiederà una proroga delle indagini di altri sei mesi che verrà formalizzata al gip nei prossimi giorni.

Le indagini sono state aperte a marzo 2026, quindi il prossimo termine per la chiusura delle indagini sarà fissato per marzo 2027.

ANSA

Ansa specifica che il motivo della richiesta di una proroga è da individuarsi nelle numerose attività in corso da parte dei consulenti italiani e dei colleghi tedeschi del Robert Koch Institut.

Nell’ultimo caso, soprattutto, si attendono i risultati degli accertamenti condotti su sangue, alimenti e altri reperti prelevati presso l’abitazione in cui è stata introdotta la ricina. Secondo un inviato di Ore 14, in ogni caso, i risultati degli scienziati tedeschi potrebbero arrivare nelle prossime ore.

L’interrogatorio del marito dell’amica di Gianni Di Vita

Ancora, l’inviato Tommaso Mattei comunica che dalla mattina del 10 settembre tra gli uffici della Questura di Campobasso circola la notizia che nelle prossime ore o nella mattina di venerdì 11 settembre potrebbe essere ascoltato Michele, il marito di Monia, l’insegnante amica di Gianni Di Vita.

Dalle indagini, infatti, era emerso che Antonella Di Ielsi avrebbe avuto un contatto telefonico con Michele pochi giorni prima del pasto letale. Probabilmente proprio l’attesa di questo interrogatorio potrebbe essere un motivo in più per la Procura di Larino per chiedere più tempo prima della conclusione delle indagini.

Il punto sul giallo di Pietracatella

Uno dei punti cruciali del giallo di Pietracatella è nei sintomi accusati da Gianni Di Vita quando aveva accompagnato moglie e figlia all’ospedale di Campobasso. Il medico del pronto soccorso che per primo visitò Antonella e Sara, Pietro Vuotto, racconta che la 50enne e la 15enne presentavano sintomi simili che lasciavano pensare a una forbice diagnostica che oscillava tra la tossinfezione e l’enterite.

Gianni Di Vita, invece, si era presentato in condizioni “dissimili”, ha detto Vuotto, e “sembrava in condizioni migliori“. Gianni Di Vita e la figlia Alice, entrambi sopravvissuti alla tragedia, sono risultati negativi alla ricina ma sono in arrivo ulteriori conferme o smentite. Una delle ipotesi è che il veleno sia stato somministrato in due tempi e ci sono dubbi su chi fossero gli obiettivi del killer del veleno mortale.