Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, indagini su telefoni e pc per scovare l'assassino

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Proseguono le indagini sul caso di Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi, madre e figlia morte avvelenate con la ricina a fine 2025 a Pietracatella (Campobasso). L’attenzione degli investigatori si sta concentrando su sette dispositivi elettronici: due cellulari iPhone, due smartphone, due modem, un tablet e un computer portatile. L’obiettivo è cercare elementi utili a scovare l’assassino tra dati, chat, cronologia internet e file. L’inchiesta della Procura di Larino prosegue con nuovi accertamenti tecnici non ripetibili affidati allo Sco (Servizio centrale operativo).

I nuovi accertamenti tecnici, cosa cercano gli investigatori

I nuovi accertamenti saranno effettuate venerdì alle 9 nella sala Rosano della Questura di Campobasso. I sette dispositivi elettronici da analizzare sono stati prelevati nella casa della famiglia Di Vita il 4 maggio.

Gli esperti informatici della polizia di Stato dovranno estrarre ed esaminare tutti i dati ritenuti rilevanti per l’indagine: messaggi, ricerche online, fotografie, registrazioni vocali, geolocalizzazioni e documenti.

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Ogni elemento insomma utile, come specificato nel comunicato ufficiale, ad accertare “rapporti, relazioni e legami correlabili alle navigazioni internet dirette a procurarsi ricina da parte di Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi”.

Gli specialisti avranno poi 60 giorni di tempo per consegnare all’autorità i risultati delle loro verifiche. Alle operazioni potranno partecipare gli indagati e le parti offese con i loro legali e consulenti.

Le chat WhatsApp e social nel mirino

Tra gli elementi attenzionati dalla Procura figurano ovviamente anche le comunicazioni tra le vittime e altre persone. In particolare le chat di WhatsApp e di altri social.

Gli inquirenti cercano anche eventuali discussioni riguardanti i sintomi accusati dalle due donne, “inerenti alla patologia da ricina affrontata tra il 25 e il 28 dicembre”, e le cure ricevute da medici e paramedici durante il ricovero.

Viene dedicata particolare attenzione inoltre a tutte le informazioni sulle abitudini quotidiane delle vittime, sugli alimenti consumati nei giorni precedenti e su eventuali condizioni mediche non conosciute.

Il periodo di ricerca indicato dalle autorità è molto ampio e va dalla prima accensione dei dispositivi al giorno del loro ultimo utilizzo.

Cos’è la ricina e perché è considerata una sostanza altamente tossica

La ricina è una tossina naturale che si ricava dai semi della pianta di ricino. Secondo il Centers for Disease Control and Prevention statunitense, è considerata una delle sostanze tossiche più pericolose al mondo.

La ricina agisce bloccando la capacità delle cellule di produrre proteine essenziali e può provocare gravi danni all’organismo, fino a provocare il decesso.

L’esposizione può avvenire attraverso ingestione, inalazione o iniezione, mentre i sintomi variano in base alla quantità assunta e alle modalità del contatto.

Non esiste un antidoto specifico contro la ricina e il trattamento si concentra principalmente sul supporto medico e sul contenimento delle complicanze.