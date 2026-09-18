Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, individuato il "vettore" che l'avrebbe portata a tavola

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Sarebbe stato individuato il cosiddetto “vettore” attraverso cui la ricina è arrivata ad Antonella Di Ielsi e alla figlia quindicenne Sara Di Vita, morte a Pietracatella alla fine dello scorso dicembre. Le tracce della tossina sarebbero emerse fra gli alimenti sequestrati nell’abitazione di famiglia. Per la conferma definitiva serve però il responso degli esperti di Berlino, che non è ancora arrivato.

Le tracce individuate negli alimenti sequestrati

Come riporta “Ore 11“, il programma di Rete 4 condotto da Milo Infante, gli accertamenti si sarebbero concentrati proprio sui campioni alimentari prelevati in via Risorgimento.

Su quei reperti sarebbero state rilevate tracce riconducibili alla sostanza che ha ucciso madre e figlia.

La stessa ricostruzione è riferita anche da Il Messaggero, secondo cui gli investigatori si direbbero ormai convinti di trovarsi davanti a un duplice omicidio premeditato.

Manca però il passaggio decisivo, perché la relazione conclusiva del Robert Koch Institut non è stata ancora depositata sul tavolo della Procura.

Perché il responso di Berlino sulla ricina è decisivo

Ai laboratori tedeschi sono stati affidati i 131 reperti biologici e ambientali prelevati il 30 luglio nell’abitazione, fra cui circa 70 campioni alimentari.

L’istituto berlinese è considerato uno dei centri più avanzati al mondo nello studio dei veleni ed è stato coinvolto proprio per la capacità di individuare tracce anche a distanza di mesi.

La quantità e la complessità delle analisi hanno però allungato i tempi, al punto che la Procura ha dovuto chiedere una proroga dei termini.

Soltanto il deposito formale potrà stabilire se la tossina sia stata introdotta deliberatamente in un cibo consumato dalle due vittime.

L’inchiesta contro ignoti e le posizioni delle parti

Il fascicolo della Procura di Larino, guidata da Elvira Antonelli, ipotizza il duplice omicidio volontario aggravato dal mezzo venefico e resta formalmente contro ignoti.

Nessuna delle circa 200 persone finora ascoltate risulta iscritta nel registro degli indagati, e nelle ultime settimane la Squadra mobile è tornata su dichiarazioni e rapporti personali già esaminati.

Sul fronte opposto resta l’ipotesi dell’incidente, sostenuta dalla difesa di Gianni Di Vita e non esclusa da Carlo Locatelli, il tossicologo che per primo individuò la ricina nei campioni biologici delle vittime.

Gli esami sul sangue avevano intanto escluso che il marito e la figlia maggiore siano mai entrati in contatto con la sostanza.