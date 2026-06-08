Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, interrogati anche gli amici di famiglia: i tempi delle perizie

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Le indagini della squadra mobile si estendono verso gli amici di famiglia di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, madre e figlia di Pietracatella morte all’ospedale di Campobasso dopo essere state avvelenate con la ricina. Il nuovo giro di interrogatori arriva dopo le audizioni dei parenti delle vittime. Nei prossimi giorni, inoltre, verrà ascoltata anche Laura Di Vita, cugina di primo grado di Gianni Di Vita che ha ospitato quest’ultimo e sua figlia Alice.

Interrogati gli amici di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita

La notizia arriva dall’Ansa. Nella mattinata di lunedì 8 giugno presso la Questura di Campobasso sono ripresi gli interrogatori della squadra mobile sul giallo di Pietracatella.

Per far luce sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita gli agenti hanno ascoltato alcuni amici di famiglia delle vittime. L’intento, ovviamente, è quello di raccogliere più informazioni possibili sui contatti più stretti di madre e figlia.

ANSA

Nel corso della settimana sarà nuovamente sentita Laura Di Vita, la cugina di primo grado di Gianni Di Vita – marito di Antonella Di Ielsi e padre di Sara – che dopo la tragedia ha accolto in casa il cugino e la nipote.

Da 160 giorni, infatti, la casa di Pietracatella in cui vivevano le vittime è sotto sequestro, e gli inquirenti sono pronti a farvi ritorno per un nuovo sopralluogo. Per il momento, però, non è dato sapere in quale data gli investigatori rientreranno nell’abitazione.

I tempi delle perizie

Come sottolinea Ansa, a scandire il tempo dell’inchiesta sono soprattutto le perizie.

Verso la fine di giugno arriveranno i risultati dell’esame sul cellulare di Alice Di Vita, mentre verso la fine di luglio sarà il turno dei risultati delle analisi condotte sui dispositivi e sui computer sequestrati dall’abitazione di Pietracatella.

I risultati delle autopsie su madre e figlia morte avvelenate

Le autopsie sui corpi di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita sono state condotte il 31 dicembre 2025. L’esito – scrive Ansa – potrebbe arrivare nella seconda metà del mese di giugno.

A partecipare agli esami è un pool di esperti tra i quali è presente anche il direttore del Centro Antiveleni di Pavia, Carlo Locatelli. A quest’ultimo gli investigatori devono la scoperta della ricina nei campioni di sangue delle vittime.