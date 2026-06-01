Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, interrogato il sindaco Tomassone: "Non posso dare dettagli"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Bocca cucita da parte del sindaco di Pietracatella sull’audizione in questura. Antonio Tomassone, primo cittadino del comune molisano dove Antonella De Ielsi e Sara Di Vita sono morte per avvelenamento da Ricina, è stato sentito dagli inquirenti relativamente alle indagini sul duplice omicidio, ma ha mantenuto il più stretto riserbo sugli sviluppi dell’inchiesta.

L’audizione del sindaco di Pietracatella

Da sempre vicino a Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime oltre ad essere ex sindaco e per anni consigliere comunale, Tomassone è stato investigatori della squadra mobile di Campobasso nella mattinata di lunedì 1 giugno.

“Non ero ancora stato sentito, credo anche perché in paese ci sono state le elezioni, e penso sia normale che anche io sia stato convocato. Gli inquirenti stanno sentendo un po’ tutti per capire realmente cosa sia accaduto e io mi fido del loro lavoro”, ha dichiarato.

Le parole di Antonio Tomassone

“Non posso riferire i dettagli ma si è parlato di tutto ed è normale che ci siano accertamenti su tutto, io sono stato assessore con Gianni sindaco” ha spiegato.

Davanti ai cronisti all’uscita dalla questura di Campobasso, il sindaco ha espresso dolore per le vittime e vicinanza alle famiglie, sottolineando però come la comunità debba “andare avanti“.

Tomassone è stato appena rieletto alla guida di Pietracatella, dopo le elezioni comunali andate in scena nei giorni scorsi.

Rispondendo a una domanda sull’esultanza per la sua vittoria di Laura Di Vita, cugina di Gianni Di Vita più volte interrogata dagli inquirenti, il primo cittadino ha detto che la donna “è assediata dai media” e che sta cercando “di riprendersi la sua vita”.

ANSA

Sullo stato d’animo dell’ex collega e della figlia Alice, ha poi detto che “è giù, anche perché non riescono a vivere una vita normale per la elevata pressione mediatica”.

Il sindaco ha poi spiegato i silenzi della famiglia Di Vita, contrariamente da quanto fatto dalla famiglia De Ielsi, con la riservatezza dei parenti e la volontà di “attendere cosa diranno gli inquirenti”.

Le indagini su madre e figlia morte per la ricina

“Abbiamo capito che ci vorrà tempo perché la situazione è complessa, è giusto che gli inquirenti facciano il loro lavoro e prendano il loro tempo. Però noi chiediamo a tutti di essere più tranquilli nei confronti sia della famiglia che dei nostri concittadini. Sono disponibili, però vorremmo vivere con un po’ più di tranquillità” ha affermato.

“Ogni parola che può essere detta può essere utilizzata in maniera non consona” ha aggiunto commentando anche l’appello del parroco di Pietracatella a non parlare con la stampa della vicenda.