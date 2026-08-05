Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, interviene anche il ministro Piantedosi: "Caso non semplice"

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Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha risposto ad alcune domande sul caso dell’avvelenamento da ricina di Sara Di Vita e Antonella Di Iesi, madre e figlia di Pietracatella, a margine della cerimonia di giuramento degli allievi agenti della Scuola di Polizia di Campobasso. Il ministro ha sottolineato la particolarità del caso e le difficoltà delle indagini, che hanno richiesto anche l’intervento di esperti tedeschi.

Piantedosi parla di Pietracatella

A margine della cerimonia di giuramento degli allievi agenti della Scuola di Polizia di Campobasso, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha parlato del caso di Pietracatella, dicendo:

So che Campobasso, pur essendo questo un piccolo centro rispetto alle grandi aree metropolitane, ha una Squadra Mobile professionalmente molto attrezzata e in questa regione c’è una magistratura molto competente, conosco personalmente i magistrati del territorio.

ANSA

Le indagini sull’avvelenamento da ricina di Sara Di Vita e Antonella Di Iesi proseguono da più di sei mesi e la procura di Larino, che si occupa del caso, non ha ancora iscritto nessuno nel registro delle notizie di reato per l’accusa di omicidio.

La fiducia di Piantedosi nella polizia

Piantedosi ha anche sottolineato e ribadito la propria fiducia nell’operato delle forze dell’ordine riguardo alle indagini di Pietracatella:

“Credo che abbiano fatto già un grandissimo lavoro per individuare qualche elemento di indagine che non era così semplice da individuare. Dobbiamo avere solo fiducia che tutto verrà disvelato al più presto“, ha dichiarato il ministro.

Le indagini sono state complicate dal fatto che, inizialmente, l’avvelenamento delle due vittime non era stato riconosciuto come tale. Tra gli indagati ci sono infatti anche i medici dell’ospedale a cui le due si erano rivolte alla comparsa dei primi sintomi.

I rilievi e gli esami degli esperti tedeschi

Il livello di difficoltà del caso si può intuire anche dall’intervento di alcuni esperti tedeschi, che si sono recati più volte a Pietracatella per aiutare le forze dell’ordine locali nelle indagini.

Gli esperti del Robert Koch Institute di Berlino hanno prelevato, in un recente sopralluogo, 131 campioni che sono stati portati in Germania per essere esaminati.

Qui saranno cercate le tracce della ricina e del suo passaggio, per capire se il veleno sia stato manipolato anche all’interno della casa dei Di Vita.