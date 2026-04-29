Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, ipotesi del veleno sciolto nell'acqua di Antonella e Sara

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Le indagini sul duplice omicidio di Pietracatella arrivano a un punto di svolta. Gli specialisti dell’ospedale Cardarelli di Campobasso ipotizzano che la ricina, il letale veleno individuato nei corpi di Antonella Di Vita (50 anni) e della figlia Sara (15 anni), sia stata somministrata sciolta nell’acqua da bere.

L’ipotesi della ricina sciolta nell’acqua

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, gli esperti hanno analizzato diverse modalità di somministrazione, giungendo a conclusioni tecniche precise:

Esclusa la cottura: La ricina si volatilizza sopra gli 80°C , rendendo improbabile la presenza nei cibi cotti.

La ricina si volatilizza sopra gli , rendendo improbabile la presenza nei cibi cotti. Esclusi i semi: L’ingestione diretta dei semi di ricino è stata scartata perché il loro sapore è estremamente sgradevole al palato.

L’ingestione diretta dei semi di ricino è stata scartata perché il loro sapore è estremamente sgradevole al palato. Esclusa l’inalazione: I sintomi riscontrati nelle vittime (forti conati di vomito) non sono compatibili con l’inalazione, che provocherebbe invece gravi crisi respiratorie e tosse.

I sintomi riscontrati nelle vittime (forti conati di vomito) non sono compatibili con l’inalazione, che provocherebbe invece gravi crisi respiratorie e tosse. L’effetto “interruttore”: I medici descrivono il decesso come una morte “on-off”. La ricina agisce annientando le centrali energetiche delle cellule, portando al decesso tra le 48 e le 72 ore dopo l’ingestione.

Morte avvelenate con a Pietracatella, le indagini

La procuratrice di Larino, Elvira Antonelli, si è recata personalmente al Centro Antiveleni di Pavia, dove gli esperti della Maugeri hanno isolato la sostanza dopo aver analizzato oltre 1.200 agenti tossici. Le analisi del sangue hanno confermato la positività di madre e figlia, mentre il marito Gianni è risultato negativo.

Oggi sono previsti nuovi accertamenti sui vetrini istologici delle vittime al Policlinico di Bari, mentre la Scientifica sta analizzando i resti dei pasti “congelati” consumati nei giorni successivi alla presunta somministrazione.

Il ruolo della primogenita

Gli inquirenti ribadiscono che la figlia maggiore, Alice, è considerata parte offesa.

Il suo smartphone è stato sottoposto a copia forense per analizzare chat familiari, cronologie online e geolocalizzazione, alla ricerca di elementi utili a ricostruire i movimenti in casa nei giorni di Natale.

Sotto i riflettori anche la figura di un infermiere, amico di famiglia, che avrebbe praticato delle flebo a domicilio.

L’uomo ha già deposto in questura e si è detto disponibile a ulteriori colloqui il 4 maggio.

Al momento, l’indagine prosegue per duplice omicidio premeditato, cercando di individuare chi avesse accesso alla casa e il movente dietro una tale sofisticata operazione di avvelenamento.