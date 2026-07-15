Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, l'analisi di Roberta Bruzzone: "Arma relazionale"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Uccidere utilizzando un veleno richiede “una relazione di fiducia”, per questo chi decide di sopprimere qualcuno secondo queste modalità “non affronta la vittima”, bensì “contamina ciò che mangerà o berrà senza destare sospetti“. Ciò fa del veleno “un’arma relazionale”. Lo sostiene Roberta Bruzzone in un post dedicato agli ultimi sviluppi sul giallo di Pietracatella, dove Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, rispettivamente madre e figlia, sono morte avvelenate dopo aver assunto la ricina durante un pasto.

Il pensiero di Roberta Bruzzone

Nelle ultime ore sono stati resi noti i risultati delle autopsie condotte sui corpi di Antonella Di Ielsi (50 anni) e Sara Di Vita (15), rispettivamente madre e figlia di Pietracatella morte nell’ospedale Cardarelli di Campobasso a seguito di un avvelenamento da ricina.

Dalle 838 pagine compilate dopo l’esame, emerge che il quantitativo di ricina presente nel sangue delle due vittime era tale che sarebbe stato impossibile salvarle.

ANSA

Sui suoi canali social Roberta Bruzzone sottolinea come il ricorso al veleno per uccidere implichi “una relazione di fiducia” in quanto l’assassino contamina ciò che la vittima “mangerà o berrà senza destare sospetti”.

“Per questo il veleno è, molto spesso, un’arma relazionale”, sostiene la criminologa.

L’assassino della ricina, secondo la criminologa

Chi ha avvelenato Antonella Di Ielsi e la figlia Sara Di Vita è “una mente organizzata” in quanto “pianifica, conosce le abitudini della vittima e sfrutta la normalità per trasformarla in una trappola“.

In questi casi chi avvelena “non ha il volto del mostro” ma “può sedersi alla tua tavola” e addirittura “assisterti mentre stai male”, e inoltre “può perfino piangerti”. La vittima “non avrà alcun motivo per dubitare di te”.

Madre e figlia di Pietracatella avvelenate

Nei ricordi di un infermiere raccolti dal Corriere della Sera c’è quel momento in cui Gianni Di Vita, anch’egli ricoverato insieme alla moglie e alla figlia dopo i primi sintomi, aveva avuto notizia della morte della sua Sara. “Lui era disperato, piangeva, lì in Rianimazione”, dice.

“L’ho portato fuori per farlo respirare. Tra mille dubbi, si chiedeva se avesse fatto tutto il possibile per aiutare la sua Sara“, aggiunge.