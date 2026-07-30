Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, l'avvocato di Gianni Di Vita attacca i giornalisti: il video

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Vittorino Facciolla, l’avvocato difensore di Gianni Di Vita e della figlia Alice nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, ha attaccato i giornalisti. "Sono rispettoso dell’attività di indagine, a differenza vostra, che con la narrazione iperfantasiosa ci state dando dentro da mesi", ha detto davanti alle telecamere. Intanto un esperto informatico è stato presente a Pietracatella durante il sopralluogo nella casa dove morirono le due donne, che sarebbero state avvelenate con la ricina. "Quello che conta sono i risultati delle analisi, ci aspettiamo che vengano rilevati i campioni", ha detto Paolo Lanese, avvocato di Luigi Di Ielsi, fratello di Antonella e zio di Sara.

L’avvocato di Gianni Di Vita attacca i giornalisti

Proseguono le indagini per fare luce sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia 15enne Sara Di Vita a Pietracatella, in Molise.

Nel giorno del sopralluogo a casa De Vita (con gli esperti tedeschi del Robert Koch Institute di Berlino entrati nell’abitazione, insieme a quelli italiani, alla ricerca di tracce del veleno) ha parlato anche Vittorino Facciolla.

Vittorino Facciolla, che è il legale difensore di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, e della figlia Alice, ha attaccato i giornalisti.

"Narrazione iperfantasiosa da mesi"

"Non parlo delle vicende di merito, perché sono rispettoso dell’attività di indagine, a differenza vostra, che con la narrazione iperfantasiosa ci state dando dentro da mesi", ha detto Facciolla.

Il legale ha poi aggiunto: "Quello che accade in Procura non è di mio interesse: il mio interesse è farla lavorare serena e, se serve, essere di ausilio".

In merito al sopralluogo ha poi aggiunto: "Abbiamo deciso di parteciparvi tramite il nostro consulente. Siamo in qualche modo dentro".

Secondo l’avvocato "tutto quello che sta succedendo dentro viene registrato e sarà oggetto di un’analisi successiva. Quindi nell’immediatezza non sapremo nulla".

Nel frattempo è anche emerso come la scorsa estate ci sia stato chi ha posto molte domande su Reddit su come ottenere e usare la ricina, e su come questo veleno potesse risultare durante l’autopsia: il giallo delle ricerche online è stato segnalato agli investigatori della Squadra mobile di Campobasso.

L’esperto informatico a Pietracatella

A Pietracatella, durante il sopralluogo nella casa dove sono morte Antonella Di Ielsi e la figlia Sara Di Vita, nell’ambito delle indagini sulla presenza di ricina era presente anche Giovanni Alfonso.

Si tratta di un esperto informatico che ha spiegato che ai presenti sono state illustrate le modalità delle operazioni, precisando che non è previsto un collegamento video in diretta, ma soltanto un collegamento audio.

Al termine degli accertamenti, poi, i filmati realizzati durante il sopralluogo saranno messi a disposizione delle parti.

"Per ora ho visto entrare tra le 8 e le 9 persone. Le operazioni potrebbero proseguire fino a tarda serata", ha detto l’esperto.

L’avvocato e i risultati delle analisi

Ovviamente si attende l’esito del sopralluogo che potrebbe dare una svolta alle indagini: "Quello che conta sono i risultati delle analisi, ci aspettiamo che vengano rilevati i campioni", ha spiegato Paolo Lanese, avvocato di Luigi Di Ielsi, fratello di Antonella e zio di Sara.

Il legale ha poi aggiunto che al sopralluogo è presente anche un consulente della parte offesa, e al momento è entrato nella casa il consulente nominato dall’avvocato Vittorino Facciolla.

Lanese ha inoltre commentato il mancato accesso da remoto alle operazioni, inizialmente previsto per avvocati e consulenti, spiegando che il problema sarebbe stato di natura tecnica.