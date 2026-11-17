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Gianni Di Vita è “molto provato” dalla morte della moglie e della figlia. Lo ha detto il suo avvocato, Vittorino Facciolla, ospite a Dentro la Notizia, su Canale 5, nel giorno in cui alcuni parenti di Antonella Di Ielsi sono stati sentiti in Questura a Campobasso. Il legale non è ancora convinto che si tratti con certezza di un omicidio e giudica fragile la pista del movente passionale.

Come sta Gianni Di Vita e come collabora con gli inquirenti

Rispetto al dolore, ha spiegato Facciolla, l’attività di indagine resta sullo sfondo, come all’inizio, ma è motivo di preoccupazione, non fosse altro per “la vulgata mediatica” che circola sul caso. Alice, l’altra figlia, sta male a sua volta e vive la vicenda lontano dal padre, il suo unico genitore, perché studia fuori.

La linea della difesa è stata fin dal primo momento quella di essere “assolutamente proattivi” e “significativamente collaborativi” con gli inquirenti. Ne fa parte la scelta di non chiedere la restituzione della casa di via Risorgimento, rimasta sotto sequestro per dieci mesi e tornata a Di Vita solo il 6 novembre.

Movente passionale e relazione extraconiugale: perché per la difesa non regge

Sul peso delle audizioni di martedì, con i parenti di Antonella sentiti in Questura, Facciolla ha risposto che un movente, allo stato, non gli sembra emerso. La pista passionale, legata a una relazione extraconiugale di Gianni Di Vita, è per lui “estremamente debole”. Una delle due vittime è la figlia di Gianni, ha ricordato, e non è credibile che chi progetta di uccidere qualcuno consideri la morte di una quindicenne un danno collaterale.

L’ipotesi non regge neppure sul piano logico, aggiunge: se si parla di una relazione di lunga durata, non si capisce quale motivo ci fosse per cambiare un assetto che, a suo dire, si era ormai cristallizzato. Non corrisponderebbe alla realtà nemmeno la frequentazione quasi quotidiana descritta nelle ricostruzioni mediatiche. Sul messaggio del 2018 in cui Antonella avrebbe chiesto a un’amica di aiutarla a trovare un avvocato divorzista, il legale osserva che non c’è attualità.

I dubbi della difesa sull’omicidio e l’attesa dei risultati da Berlino

Sull’omicidio, ha spiegato Facciolla, quello che emerge dalle indagini non permette ancora di arrivare a una certezza. La difesa vive “una sorta di limbo” in attesa della conferma dell’Istituto Robert Koch di Berlino, che sta analizzando gli alimenti sequestrati e i 131 campioni prelevati in casa il 30 luglio.

La settimana scorsa l’avvocato aveva già detto di non avere notizie sui risultati e che, “di rinvio in rinvio”, si arriverà alla fine dell’anno. Giovedì 19 novembre sono previsti a Berlino accertamenti irripetibili su cinque degli oggetti prelevati in casa, tra cui un sacchetto rosa con kefir e una borraccia, alla presenza dei consulenti delle parti.