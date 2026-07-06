Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, l'ipotesi del segreto scoperto da Antonella Di Ielsi

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Antonella Di Ielsi potrebbe aver scoperto un segreto e, per questo, sarebbe stata uccisa. È una delle ipotesi su cui gli investigatori starebbero svolgendo indagini riguardanti il caso di madre e figlia morte avvelenate dalla ricina a Pietracatella. Il cerchio intorno al caso sembra stringersi, la Procura di Campobasso avrebbe ascoltato nuovi testimoni.

L’ipotesi del segreto scoperto da Antonella Di Ielsi

Sono state sentite delle persone molto vicine alla famiglia Di Vita a cui sono state poste domande precise sul contesto familiare. Intanto la Procura ha deciso di prendersi un giorno di pausa per quanto riguarda le udienze, ha fatto sapere un inviato della trasmissione Morning News, per fare un punto della situazione.

Il cerchio si starebbe chiudendo, secondo il giornalista della trasmissione Mediaset, perché i riflettori sarebbero accesi su tre persone vicine al nucleo familiare di Gianni Di Vita, un uomo e due donne.

ANSA

Ad aver ucciso probabilmente Antonella DI Ielsi e la figlia Sarah sarebbe stata una mano femminile. L’inviato ha poi rivelato che, dall’analisi dei telefoni delle due vittime, sarebbero emerse delle notizie importanti, molto utili per la ricostruzione dell’accaduto.

Il giornalista avrebbe parlato anche con il padre di Antonella Di Ielsi che non crederebbe molto all’ipotesi che la figlia avesse voluto separarsi dal marito, una tesi più accreditata è invece che la donna sia venuta a conoscenza di un segreto di famiglia importante che probabilmente faceva paura a qualcuno.

Slitta il deposito sulle autopsie

Sempre un servizio di Morning News ha rivelato che slitta in deposito della relazione finale sulle autopsie di Antonella di Ielsi e della figlia Sarah Di Vita.

La decisione è stata presa dal procuratore che ritiene opportuno attendere l’intera consulenza del medico legale che, al momento, ha fornito soltanto le conclusioni in modo da presentare un quadro più completo alle parti interessate.

Intanto, tutti i reperti, dall’abbigliamento ai resti del cibo sono già stati inviati a Berlino dove gli esperti stanno cercando tracce di ricina.

L’avvocato di uno dei 5 medici indagati

La trasmissione Mediaset si è poi messa in contatto con Pietro Terminiello, avvocato di uno dei 5 medici indagati per il caso delle morti di Antonella e Sarah.

Il legale ha confermato che il suo assistito insiste sul fatto che tra la prima e la seconda volta che le due donne si sono presentate in ospedale, i sintomi sarebbero stati molto diversi.

“La sintomatologia soprattutto della giovane Sarah, rispetto al giorno successivo, era totalmente differente”, ha detto l’avvocato che ha poi aggiunto che, date le conoscenze dell’assistito sulla ricina, pensare che l’avvelenamento sia avvenuto il 23 dicembre e il decesso il 27 dicembre sarebbe un lasso di tempo considerevole.

“Però siamo in un campo assolutamente inesplorato dove non c’è medicina narrativa, proprio per questo ci siamo rivolti a uno specialista straniero per capire come gli effetti della ricina si producono nel tempo”, ha affermato.