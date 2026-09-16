Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, l'ipotesi dell'incidente: "I semi sembrano fagioli"

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“Fino a prova contraria è accidentale“, lo sostiene con convinzione Carlo Locatelli, direttore del centro antiveleni Maugeri di Pavia, intervistato da Fulvio Benelli per Ore 14 sul giallo della ricina. Le analisi di laboratorio, spiega l’esperto, non sono in grado di spiegare le modalità con cui la proteina letale sia entrata in contatto con Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, le vittime della tragedia di Pietracatella. I risultati, tuttavia, consentono di sostenere che si è trattato di “quantità di veleno importanti”, e fa l’esempio di sette casi precedenti di intossicazione accidentale. “Potrebbero averli scambiati per fagioli” e aver consumato i semi di ricino con preparazioni come hummus o frittata.

Il giallo della ricina è un tragico incidente? L’ipotesi dell’esperto

Come anticipato, mercoledì 16 settembre le telecamere di Ore 14 hanno raggiunto Carlo Locatelli, il direttore del centro antiveleni Maugeri di Pavia.

Con l’inviato Fulvio Benelli, Locatelli non si è sentito di escludere l’ipotesi di un’ingestione accidentale della ricina da parte della famiglia Di Ielsi-Di Vita.

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Locatelli aggiunge che “nella letteratura scientifica” sono riportati “sette casi di intossicazione accidentale”, un fatto che può avvenire “per errore, per confusione di semi“.

“Procura e magistratura faranno i loro accertamenti, ma io non posso escludere l’accidentalità”, continua il direttore. Che poi, infine, esprime la sua ipotesi.

La possibile confusione con i fagioli

A giudicare dalla forma dei semi di ricino, le vittime “magari li hanno scambiati per fagioli e li hanno tritati” per poi preparare “un dolce, una frittata, hummus, una torta, non lo so”, ipotizza Locatelli.

“Voi non avete idea di quanti errori faccia l’uomo con i veleni naturali”, aggiunge l’esperto, che conclude: “Perché i veleni naturali sono potentissimi”.

Il punto delle indagini sul caso Pietracatella

In questo momento la Procura di Larino e la Questura di Campobasso sarebbero orientate sulla pista passionale: per questo motivo, secondo i media, gli inquirenti hanno ascoltato per 4 ore Monia, l’amica di Gianni Di Vita. Gli investigatori sostengono che Antonella Di Ielsi, pochi giorni prima di morire, avrebbe avuto contatti telefonici con il marito della donna.

Nel frattempo arrivano i dubbi di Salvatore Di Ielsi, padre di Antonella e nonno di Sara Di Vita, che alle telecamere di Dentro La Notizia si dice scettico sulle dichiarazioni di Gianni Di Vita, che sin dall’inizio della vicenda dice di non avere idea di cosa possa essere successo. “Non mi fido, ancora no”, ha detto.