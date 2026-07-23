Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, l'ipotesi della somministrazione in due tempi diversi

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L’avvelenamento da ricina che ha cagionato la morte di Antonella Di Ielsi (50 anni) e della figlia Sara Di Vita (15) potrebbe essere avvenuto in due tempi. Il giallo di Pietracatella continua, e le nuove ipotesi arrivano soprattutto dal ricordo di Alice Di Vita, la figlia maggiore di Antonella e del marito Gianni Di Vita. Sua sorella Sara, ad esempio, il giorno 26 si era ripresa ed era stata dimessa dall’ospedale, ma poco dopo il suo stato di salute era di nuovo precipitato.

Le vittime avvelenate in due tempi?

Il momento chiave di questa nuova ipotesi è nel giorno del 26 dicembre. Quel giorno Sara Di Vita e la madre Antonella Di Ielsi, infatti, sembravano essersi riprese dopo una prima tappa all’ospedale Cardarelli di Campobasso.

A suggerire la teoria dell’avvelenamento in due tempi è il racconto di Alice Di Vita, l’unico membro della famiglia a non aver mai accusato i sintomi che hanno ucciso sua madre e sua sorella e hanno colpito anche il padre Gianni.

ANSA

Il 26 dicembre, dicevamo, potrebbe essere il momento cruciale per questa nuova chiave di lettura, perché il giorno dopo madre e figlia accusarono nuovamente i sintomi che le avrebbero portate alla morte.

Sara Di Vita è morta il 27 dicembre, sua madre Antonella Di Ielsi si è spenta il giorno 28, quando la Procura di Larino ha disposto il sequestro dell’abitazione. Quella breve ripresa seguita da un repentino peggioramento, secondo gli inquirenti, potrebbe corrispondere con il momento in cui il potenziale assassino ha somministrato nuovamente il veleno alle vittime, conducendole a morte certa.

Il racconto di Alice Di Vita

La mattina del 25 dicembre “mamma stava a letto” perché “si sentiva male”, e poco dopo anche la sorella Sara “ha cominciato ad accusare i primi sintomi”, gli stessi della madre. È ciò che Alice Di Vita ha raccontato agli inquirenti.

Intorno alle 18 in casa è arrivata una zia in soccorso, che avrebbe somministrato un’iniezione a Sara e Antonella. Le loro condizioni, però, non miglioravano e quindi sono state trasportate al pronto soccorso. Il giorno 26 Sara dava segni di ripresa e, anche se molto debole, era stata riportata a casa mentre la madre era rimasta in osservazione. Si presentava anche appetente, la 15enne, secondo l’agenzia Dire.

Nello stesso giorno, però, Sara era stata nuovamente portata al pronto soccorso con la ricomparsa dei sintomi. Nel frattempo, Antonella Di Ielsi era stata dimessa. Il giorno successivo, però, la donna aveva fatto ritorno all’ospedale, con un quadro clinico notevolmente peggiorato. Cos’è successo, quindi, il 26 dicembre? Perché quel repentino peggioramento dopo i primi segni di ripresa?

La scala esterna dell’abitazione

Come riporta l’agenzia Dire, a La Vita in Diretta è stato fatto notare che l’appartamento di Pietracatella in cui vivevano le vittime si estende su due piani, il secondo e il terzo di un fabbricato. Al terzo piano si trova la zona notte. All’esterno, inoltre, è presente una scala che conduce alla camera da letto di Alice Di Vita, senza per forza passare per la scala interna.

Secondo indiscrezioni, questo disimpegno esterno non sarebbe ancora stato preso in considerazione. L’ipotesi, fra le tante, è che l’assassino possa essere passato per quella scala esterna per introdurre la ricina in casa.