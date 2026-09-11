Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, la cugina Laura Di Vita convocata in Questura

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Svolta nell’inchiesta sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara, avvelenate con la ricina a Pietracatella nel dicembre scorso. In Questura è stata nuovamente convocata Laura Di Vita, cugina del padre e marito delle vittime. La Procura intanto si appresta a chiedere una proroga delle indagini preliminari per attendere gli esiti degli esami scientifici sui campioni prelevati nell’abitazione.

L’interrogatorio a Laura Di Vita

L’inchiesta sulla tragica morte di Antonella Di Ielsi e della figlia quindicenne Sara, rimaste avvelenate con la ricina a Pietracatella nel dicembre scorso, segna un nuovo passaggio con la ripresa degli interrogatori a Campobasso.

Negli uffici della Squadra Mobile è stata convocata e ascoltata per circa tre ore, come persona informata sui fatti, Laura Di Vita, cugina di Gianni Di Vita (marito di Antonella e padre della giovane Sara). La donna era già stata sentita dagli inquirenti nei mesi scorsi, ma la sua nuova audizione si è resa necessaria per approfondire ulteriori dettagli della sua testimonianza.

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Il colloquio rientra nel piano della Procura volto a riascoltare familiari e conoscenti vicini alle vittime, con l’obiettivo di chiarire eventuali omissioni, divergenze o aspetti non ancora del tutto risolti.

La proroga delle indagini sulla morte a Pietracatella

Di fronte alla complessità del quadro investigativo, per fare piena luce sul duplice omicidio la Procura di Larino si appresta a richiedere una proroga di sei mesi al giudice per le indagini preliminari.

Con la prima fase di indagini in scadenza, l’estensione dei termini consentirà ai magistrati di proseguire gli accertamenti fino a marzo 2027. Il fascicolo giudiziario sul caso di Pietracatella prosegue attualmente a carico di ignoti con l’ipotesi di reato per duplice omicidio premeditato.

Gli investigatori continuano a vagliare ogni elemento utile e a ripercorrere la rete delle relazioni personali e familiari delle vittime, cercando di individuare il possibile movente e la dinamica che ha portato all’avvelenamento.

Gli accertamenti sulle donne avvelenate con la ricina

Parallelamente alle attività testimoniali, gli sviluppi decisivi dell’inchiesta restano legati alle analisi scientifiche condotte in collaborazione con i laboratori esteri.

Gli esperti del Robert Koch-Institut di Berlino stanno ultimando le verifiche sui 131 campioni e tamponi ambientali prelevati nell’abitazione della famiglia Di Vita a Pietracatella, oltre che sui reperti biologici raccolti.

Sebbene i primi riscontri medico-legali abbiano confermato senza dubbi che madre e figlia sono morte per intossicazione acuta da ricina, la relazione conclusiva dei tecnici tedeschi non è stata ancora formalmente depositata. L’esito degli esami di laboratorio appare fondamentale per capire attraverso quale vettore sia stato somministrato il veleno.