Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, la pista della coltivazione in un scuola della zona

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Le indagini sul giallo di Pietracatella si muovono a 360 gradi, per questo gli investigatori cercano di far luce anche su una scuola che nell’offerta formativa include anche lo studio e la coltivazione di piante. Le ombre sulla morte di Antonella Di Ielsi (50 anni) e della figlia Sara Di Vita (15), presumibilmente avvelenate, sono ancora tante e per questo gli inquirenti stanno riascoltando alcune persone.

Gli accertamenti su una scuola di Pietracatella

La notizia arriva dal Tgr Molise. Nell’operazione nata con il fine di risalire alle circostanze che hanno portato la ricina sulla tavola delle vittime, quella sera del 23 dicembre, la Squadra Mobile di Campobasso sta battendo tutte le piste.

Una di queste porta a una scuola di Pietracatella nella quale, secondo l’offerta formativa, agli studenti è delegato lo studio e la coltivazione di piante. Il prontuario prevede anche la presenza di ricino?

ANSA

L’edizione locale del tg Rai ha contattato la dirigenza del plesso, che preferisce non rilasciare dichiarazioni a riguardo. In questo modo si capisce che gli inquirenti si stanno muovendo anche in ambito extrafamiliare.

La svolta, secondo chi indaga, potrebbe essere imminente. Dopo la conferma della positività alla ricina nei campioni di sangue di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, l’ipotesi più battuta è quella dell’omicidio volontario.

Le ombre su Gianni Di Vita

L’audio catturato da un cronista del Tg1, con dichiarazioni di una dottoressa del 28 dicembre – dopo la morte di madre e figlia – potrebbe aprire nuovi scenari.

Nell’audio veniva riferito che la bilirubina totale non coniugata di Gianni Di Vita era alta, un dato che – secondo gli esperti – risulta compatibile con l’intossicazione da ricina. Gli esami, però, hanno dato esito negativo. Risposte più concrete arriveranno nei prossimi giorni quando la Procura di Larino avrà a disposizione i dati del centro antiveleni.

Madre e figlia avvelenate, le indagini verso la svolta?

Nel frattempo gli inquirenti, in appena una settimana, hanno sentito almeno 40 persone, alcune delle quali sono state ascoltate più volte. L’intento è definire i legami parentali e le relazioni sociali di Antonella Di Ielsi, Sara Di Vita e Gianni Di Vita per stringere il cerchio su chi potrebbe aver introdotto la tossina in quella casa, il 23 dicembre.

Gli amici di Alice Di Vita, intanto, hanno confermato la versione della ragazza: quel 23 dicembre si trovava insieme a loro in una pizzeria.