Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, la pista è quella passionale: sentita una testimone chiave

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’inchiesta sulla morte delle due donne avvelenate con la ricina a Pietracatella entra in una fase clou. Attraverso una serrata serie di audizioni testimoniali incentrate sulla pista passionale, in attesa delle analisi tossicologiche di Berlino, gli inquirenti cercano di ricomporre il quadro di un duplice omicidio ancora privo di un responsabile.

Morte a Pietracatella: gli inquirenti puntano sulla pista passionale

Le indagini sul giallo della tragica scomparsa di Antonella Di Ielsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita, avvenuta nel dicembre 2025 a Pietracatella, in provincia di Campobasso, registrano un’importante accelerata.

Le due donne sono morte a causa di un’intossicazione acuta da ricina, una potente proteina vegetale, come confermato dalle analisi tossicologiche e dalla relazione medico-legale. Il fascicolo della Procura di Larino, aperto per l’ipotesi di reato di duplice omicidio volontario premeditato contro ignoti, vede gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Campobasso concentrare le proprie attenzioni sulla pista passionale.

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Gli inquirenti stanno vagliando l’ambito delle relazioni della famiglia Di Vita per fare luce sul movente e individuare chi abbia utilizzato la sostanza tossica che ha portato alla morte delle due donne.

Madre e figlia avvelenate, il cerchio si stringe sui testimoni

Negli ultimi giorni si è verificata una stretta sul fronte delle testimonianze. Nella mattinata di domenica 13 settembre, a partire dalle ore otto, è stata ascoltata per oltre quattro ore negli uffici della Questura la professoressa di matematica dell’Istituto Agrario di Riccia, amica di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime.

La donna, già sentita in precedenza e protagonista lo scorso 20 agosto di un lungo confronto con l’ex sindaco, è ritenuta una testimone chiave per chiarire eventuali discrepanze o omissioni.

Parallelamente, gli investigatori hanno riconvocato per la quarta volta Laura Di Vita, cugina di Gianni che ha accolto in casa l’uomo e la figlia maggiore Alice dopo il sequestro dell’abitazione di via Risorgimento, e hanno ascoltato un’altra cugina dell’uomo per incrociare i dettagli delle dichiarazioni raccolte.

L’attesa degli esiti da Berlino sulle tracce di ricina

Sul piano scientifico, l’indagine attende i riscontri definitivi sui 131 campioni e tamponi ambientali prelevati nell’abitazione delle vittime ed inviati al Robert Koch-Institut di Berlino, necessari per identificare con certezza il vettore attraverso cui la sostanza è stata somministrata.

A questo si aggiungono gli accertamenti informatici sulle ricerche online relative al veleno effettuate da un computer dell’istituto agrario dove lavora anche il marito della docente come tecnico di laboratorio.

La procuratrice di Larino, Elvira Antonelli, ha invitato alla prudenza ricordando che “siamo in attesa, mancano dettagli” e precisando che “le attività sono numerose e complesse”, ragione per cui “la svolta non è vicina” in assenza delle relazioni conclusive dei consulenti tedeschi.