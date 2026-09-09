Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, la pista passionale accende i fari sul marito di un'insegnante

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

A più di otto mesi dalla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, avvelenate con la ricina a Pietracatella, l’inchiesta per duplice omicidio resta a carico di ignoti. Mentre si attende la relazione degli esperti tedeschi, vanno avanti le indagini che sembrano puntare decise sulla pista passionale. Nei prossimi giorni verranno nuovamente ascoltati Gianni Di Vita, marito e padre delle due vittime, e il marito di una insegnante amica dell’uomo.

Morte avvelenate con la ricina, a che punto siamo

La soluzione del giallo di Pietracatella non sembra essere dietro l’angolo. Non ci sono ancora indagati nell’inchiesta per il duplice omicidio di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, morte avvelenate con la ricina nei giorni di Natale.

Le indagini condotte in questi mesi dalla Squadra mobile di Campobasso e dalla procura di Larino hanno ristretto il campo, ma restano ancora senza risposta le domande cruciali sul caso.

ANSA

Come la ricina è stata fatta entrare nella casa dei Di Vita e come è stata somministrata, da chi e perché?

Risposte a queste domande, o almeno ad alcune, dovrebbero arrivare dalle analisi degli esperti tedeschi del Robert Koch Institut, ma da Berlino non è ancora arrivata l’attesa relazione.

Giallo di Pietracatella, la pista passionale

In attesa dell’esito della consulenza degli esperti tedeschi, gli investigatori proseguono con le indagini.

Secondo quanto riporta Primo Piano Molise, delle diverse piste ipotizzate all’inizio dell’inchiesta resta in piedi solo quella sentimentale-passionale.

È in questa direzione che gli inquirenti stanno indagando da diverse settimane, con il confronto e la verifica della mole di dichiarazioni, dati e informazioni acquisite finora.

Nei prossimi giorni dovrebbe venire ascoltato nuovamente – per la sesta volta – Gianni Di Vita, marito e padre delle due vittime.

Ma anche altre persone già sentite in passato, tra cui il parroco del paese e il marito dell’insegnante amica di Di Vita, tecnico di laboratorio nell’istituto agrario dove la moglie insegna matematica.

Verso la proroga delle indagini

Intanto a breve scadranno i sei mesi di tempo per le indagini preliminari e molto probabilmente verrà chiesta una proroga.

Perché “le attività sono numerose e complesse”, come ha spiegato la procuratrice di Larino Elvira Antonelli, e serve più tempo agli esperti tedeschi per depositare la loro consulenza.