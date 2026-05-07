Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, la Procura avrebbe scoperto il movente: l'ipotesi della lite

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Il movente del duplice omicidio di Antonella Di Ielsi, 50 anni, e della figlia Sara Di Vita, 15 anni, morte avvelenate dalla ricina a fine dicembre a Pietracatella (Campobasso) per avvelenamento da ricina, potrebbe essere legato a questioni familiari. Gli investigatori continuano a lavorare e ad ascoltare conoscenti e parenti della famiglia. Restano aperte anche altre piste.

Morti avvelenate, l’ipotesi di una lite

Da fonti investigative, citate da Lapresse, emerge che l’ipotesi del movente della morte per avvelenamento di madre e figlia a Pietracatella potrebbe essere legato a questioni familiari.

Mentre proseguono in Questura a Campobasso le audizioni di persone informate dei fatti, la Squadra Mobile continua a raccogliere testimonianze e a incrociare dichiarazioni, movimenti e rapporti personali ricostruiti negli ultimi mesi.

Secondo quanto si apprende, particolare attenzione è rivolta alle eventuali contraddizioni emerse nelle deposizioni raccolte. Si indaga su una possibile lite con una delle vittime.

ANSA

Le indagini della polizia

Tra gli elementi ritenuti potenzialmente decisivi dagli investigatori ci sarebbe anche la copia forense del telefono di Alice Di Vita, la figlia maggiore della famiglia, già acquisita.

Sono in corso, inoltre, le attività tecniche sui dispositivi sequestrati il 4 maggio nell’abitazione di via Risorgimento, rimasta sotto sequestro dal 28 dicembre. Le indagini puntano a chiarire tempi e modalità dell’esposizione alla ricina, sostanza confermata dalle analisi tossicologiche eseguite dal Centro antiveleni Maugeri di Pavia.

L’inchiesta procede per duplice omicidio volontario contro ignoti e per omicidio colposo nei confronti di cinque medici dell’ospedale Cardarelli di Campobasso.

L’Ansa, citando fonti investigative, scrive che “ci sono diverse piste ancora aperte” che porterebbero a 4-5 persone e anche i possibili moventi sui quali si indaga sono diversi.

Le audizioni della cugina

La Squadra Mobile, il 7 maggio, ha ascoltato alcuni zii della famiglia Di Vita mentre nei prossimi giorni sarà risentita anche la cugina Laura Di Vita.

La donna, 40 anni e insegnante di sostegno, sta ospitando Gianni Di Vita e la figlia Alice dopo il sequestro dell’abitazione di Pietracatella (Campobasso) ed è ritenuta una persona molto vicina alla famiglia.

Finora è stata ascoltata tre volte dagli investigatori. La prima audizione nei giorni immediatamente successivi alle morti sospette; una seconda si è svolta l’8 aprile, dopo il lungo interrogatorio di Gianni Di Vita e della figlia Alice; una terza il 17 aprile.

La nuova audizione dovrebbe svolgersi negli uffici della Squadra Mobile diretta da Marco Graziano, alla presenza della procuratrice della Repubblica di Larino Elvira Antonelli.

Le domande rivolte alla donna nei precedenti incontri si sarebbero concentrate soprattutto sui rapporti all’interno della famiglia e sulla cena consumata il 23 dicembre.