Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, la Procura esclude l'ipotesi dell'incidente: "Improbabile"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Sulla morte delle due donne avvelenate da ricina a Pietracatella, la Procura di Larino continua a indagare per duplice omicidio volontario. Nonostante le dichiarazioni del professor Locatelli, che non esclude l’incidente dovuto all’ingestione involontaria di semi velenosi scambiati per fagioli, per gli inquirenti la pista accidentale resta la meno probabile.

Morte da ricina a Pietracatella: la tesi del doppio omicidio

Il caso relativo alla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita, avvenuta alla fine di dicembre 2025 a Pietracatella, in provincia di Campobasso, si arricchisce di un nuovo tassello.

Le due donne sono decedute a seguito di una intossicazione acuta da ricina, una potente tossina vegetale, come accertato dagli esami specialistici del Centro Antiveleni Maugeri di Pavia.

ANSA

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Sulla vicenda la Procura della Repubblica di Larino, coordinata dalla procuratrice Elvira Antonelli, e la Squadra Mobile della Questura di Campobasso hanno aperto un fascicolo d’inchiesta per duplice omicidio volontario aggravato dal mezzo venefico, al momento a carico di ignoti e senza persone iscritte nel registro degli indagati.

L’ipotesi del professor Locatelli

Si è parlato anche della natura dell’avvelenamento, con le valutazioni di alcuni esperti come Carlo Locatelli, direttore del Centro Antiveleni Maugeri di Pavia, che ha dichiarato a 1mattina News: “Io ho sempre sostenuto la prova contraria, per noi è accidentale“, spiegando che gli accertamenti medico-scientifici consentono di certificare la presenza della sostanza, ma non la volontarietà della somministrazione.

Sulla stessa linea si è espresso anche l’ex magistrato Antonio Di Pietro, sottolineando come l’ipotesi dell’omicidio volontario non sia ancora stata dimostrata.

A fare chiarezza è intervenuta direttamente la procuratrice Elvira Antonelli, precisando: “Stiamo raccogliendo tutti gli elementi di rilievo su tutte le piste possibili. Quella della accidentalità è, francamente, la più improbabile“. La Procura sottolinea infatti che il quadro indiziario complessivo si basa su elementi investigativi più ampi rispetto ai soli riscontri tossicologici.

Le vittime avvelenate dallo scambio tra semi e fagioli

Tra gli interrogativi ancora aperti figura l’individuazione del vettore con cui la sostanza è stata assunta. Illustrando la dinamica di una possibile intossicazione involontaria, il professor Locatelli ha chiarito: “Dai tre agli otto semi si considerano letali nell’uomo”.

“La confusione del fagiolo, del seme del ricino con un seme non tossico di un’altra pianta, che può essere un fagiolo altro, è successo nei casi che abbiamo avuto precedentemente, quindi io non posso escluderla” ha poi chiarito il professore.

Per quanto riguarda Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime risultato negativo ai test, l’esperto ha precisato che la possibile degradazione del campione ematico conservato non permette di escludere un eventuale contatto pregresso.