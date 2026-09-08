Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, la Procura potrebbe notificare i primi avvisi di garanzia

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Dalla questura di Campobasso sarebbero arrivati segnali dell’imminente iscrizione dei primi nomi nel registro delle notizie di reato per il caso di Pietracatella. Potrebbero quindi essere inviati i primi avvisi di garanzia alle persone sospettate da chi indaga di essere responsabili della morte di Sara Di Vita e Antonella di Ielsi, morte avvelenate con della ricina.

In settimana i primi avvisi di garanzia per Pietracatella

Secondo quanto riportato dalla trasmissione Dentro La Notizia di Canale 5, gli investigatori della questura di Campobasso sarebbero pronti a chiedere i primi avvisi di garanzia per il caso di Pietracatella.

Le indagini stanno da mesi cercando di capire come Sara Di Vita e Antonella di Iesi abbiano ingerito la ricina che le ha uccise e chi possa aver architettato l’eventuale avvelenamento.

ANSA

Gli inquirenti hanno lavorato per tutta l’estate, sentendo testimoni e restringendo progressivamente il numero dei possibili responsabili, anche con l’aiuto di esperti in veleni della polizia tedesca.

Il ruolo della procuratrice di Larino

Non dovrebbero però essere gli investigatori di Campobasso a decidere definitivamente chi saranno gli indagati nel caso di Pietracatella.

La guida delle indagini è infatti stata assegnata alla procuratrice di Larino, che dovrà scegliere, a seconda delle informazioni che le verranno fornite, chi saranno formalmente gli indagati del caso di Pietracatella.

Se la procuratrice dovesse ritenere insufficienti le informazioni fornite dagli investigatori potrebbe chiedere nuovi accertamenti prima di procedere all’iscrizione nel registro delle notizie di reato.

I prossimi passi delle indagini

I colloqui degli investigatori si sono concentrati sulla professoressa di matematica amica di Gianni Di Vita, che ha avuto un confronto con il padre e marito delle due vittime.

Stando a quanto riportato da Uno Mattina, le versioni dei due si contraddicevano su alcuni punti. L’interrogatorio è durato sei ore.

Nei prossimi giorni gli inquirenti dovrebbero risentire anche il parroco del paese, mentre si attendono i risultati dei primi cibi esaminati dagli esperti tedeschi, che arriveranno in ritardo di almeno 30 giorni.