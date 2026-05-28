Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, la sospettata è una donna dalla "mente diabolica"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Continuano senza sosta le indagini della Squadra Mobile di Campobasso per fare luce sul giallo di Pietracatella, dove tra il 27 e il 28 dicembre hanno perso la vita Antonella Di Ielsi, 50 anni, e la figlia Sara Di Vita, di soli 15 anni, a causa di un presunto avvelenamento da ricina. La Procura di Larino procede per l’ipotesi di duplice omicidio premeditato e l’elenco delle persone interrogate ha ormai superato quota cento.

Morte avvelenate con la ricina: il punto sulle indagini

Come riporta Adnkronos, gli inquirenti si stanno concentrando su una nuova e inquietante pista investigativa che porta a una figura femminile esterna al nucleo familiare.

Si tratterebbe di una persona definita dalla mente diabolica, estremamente vicina alla famiglia e a conoscenza di ogni abitudine, routine e spostamento delle vittime.

Questa donna, considerata dagli investigatori lucida e fortemente organizzata, fa parte di un gruppo ristretto di quattro o cinque persone attualmente monitorate, anche se per il momento non sono emersi elementi di collegamento diretti con i decessi.

Parallelamente, i poliziotti hanno voluto ascoltare la parente più anziana della famiglia, la zia novantaduenne di Gianni Di Vita (marito e padre delle vittime).

L’attenzione si è concentrata su un dolce preparato dall’anziana per la cena della vigilia di Natale e consumato da una decina di parenti, nessuno dei quali ha però accusato malori.

Gli accertamenti sui pasti si sono quindi estesi all’intero periodo delle festività, includendo i pranzi e le cene del 23 e 24 dicembre.

Il ruolo dei testimoni sul caso di Pietracatella

Il lavoro degli inquirenti prevede continui approfondimenti e diversi testimoni vengono richiamati più volte in Questura.

Recentemente sono stati ascoltati di nuovo Luigi Di Ielsi (fratello di Antonella e zio di Sara), una professoressa dell’Istituto Agrario di Riccia amica di famiglia e la figlia maggiore sopravvissuta, Alice Di Vita.

Nel corso dell’ultimo colloquio, Gianni Di Vita – anche lui colpito da un malore nei giorni del dramma – si è detto totalmente disponibile a consegnare il proprio smartphone agli investigatori per agevolare le ricerche.

Nei prossimi giorni l’uomo e la cugina Laura verranno nuovamente convocati, mentre si attendono gli esiti completi dei dati estratti dal telefono di Alice e dagli altri dispositivi elettronici sequestrati a inizio maggio.

L’importanza della relazione medica

La procuratrice Elvira Antonelli ha ufficialmente disposto una proroga, spostando al 30 giugno il termine ultimo per il deposito della relazione medico-legale definitiva affidata alla dottoressa Benedetta Pia De Luca.

Per fare assoluta chiarezza sulle cause della morte, la Procura ha conferito un nuovo e specifico incarico tecnico a due luminari del settore.

Entrano a far parte del pool investigativo Carlo Alessandro Locatelli, direttore del Centro Antiveleni Maugeri di Pavia, e il chimico forense Daniele Merli.

I due specialisti avranno il compito di analizzare i campioni biologici delle vittime di Pietracatella per stabilire con esattezza il grado di tossicità e le caratteristiche della ricina isolata.

I risultati dei loro esami saranno determinanti anche per valutare la posizione dei cinque medici dell’ospedale di Campobasso iscritti nel registro degli indagati, sui quali si concentra la verifica del rispetto dei protocolli sanitari d’emergenza.