Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, la zia di Gianni Di Vita non crede all'omicidio: "Incidente"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Non c’è ancora la svolta sul giallo di Pietracatella (Campobasso): sono stati disposti altri esami per risolvere il mistero delle due donne, madre e figlia, morte avvelenate con la ricina nei giorni dopo Natale, tra cui l’analisi del telefono della figlia maggiore. Intanto la zia di Gianni Di Vita, padre e marito delle due vittime, non crede alla tesi dell’omicidio, come suggerirebbe la presenza del veleno: “È stato un incidente“.

Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella

L’analisi del Centro antiveleni Maugeri di Pavia ha confermato l’avvelenamento di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, morte a Pietracatella, in provincia di Campobasso, durante le feste natalizie.

Nei campioni biologici delle due vittime, mamma e figlia di 50 e 15 anni, sono state trovate tracce della ricina, un potente veleno.

ANSA

Più nel dettaglio, sono state trovate sostanze compatibili con la presenza della ricina, ma non la sostanza vera e propria, che si degrada col tempo entrando in circolo nell’organismo.

Nessuna traccia del veleno nel contenuto gastrico, nello stomaco, delle due donne. E neppure negli alimenti sequestrati dagli investigatori nella loro casa.

Sappiamo quindi che madre e figlia hanno assunto la ricina, ma non come e quando.

La zia di Gianni Di Vita non crede all’omicidio

Mentre vanno avanti le indagini della procura di Larino, la zia di Gianni Di Vita, marito e padre delle due vittime, ha detto che la famiglia non crede alla tesi dell’omicidio.

Lunedì 27 aprile la donna è stata ascoltata per la seconda volta come persona informata dei fatti dagli investigatori della Squadra mobile di Campobasso.

“Per noi non sono state uccise, è stato un incidente“, ha detto rispondendo alle domande dei giornalisti all’uscita dalla Questura, come riportato dal Quotidiano del Molise.

“Mai un problema, una famiglia normalissima”, ha detto sulla famiglia del nipote. E sua figlia Laura, la cugina che ospita Gianni Di Vita e la figlia maggiore Alice, è “tranquilla”.

L’analisi del telefono di Alice Di Vita

L’inchiesta prosegue, oggi 28 aprile è il giorno dell’accertamento tecnico irripetibile sul telefono di Alice Di Vita, 18 anni, sorella maggiore e figlia delle due donne morte avvelenate.

Alla presenza delle parti, si procederà con l’estrazione della copia forense dei dati presenti sul cellulare.

Dal telefono verranno estratti e analizzati chat, conversazioni social e dati di geolocalizzazione che serviranno per ricostruire con precisione i movimenti e le relazioni della giovane negli ultimi mesi e nei giorni precedenti il decesso delle due donne.

Al vaglio degli inquirenti anche alcune annotazioni ritenute anomale, relative ai pasti consumati in famiglia tra il 22 e il 25 dicembre.