Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, le liti in famiglia rivelate dagli amici e le piante sospette

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il caso delle due donne, mamma e figlia, morte avvelenate con la ricina a Pietracatella è ancora un mistero a distanza di quasi sei mesi dal decesso di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, avvenuto alla fine del mese di dicembre. Non c’è ancora un indagato ma si intravede una possibile svolta: nei pressi del paese in provincia di Campobasso sarebbero state trovate delle piante di ricino. Intanto, nel corso degli interrogatori, alcuni amici avrebbero riferito di presunte liti interne alla famiglia.

La scoperta delle piante di ricino vicino Pietracatella

A riferire della possibile svolta nel caso delle due donne morte avvelenate con la ricina a Pietracatella è stata la trasmissione Dentro la notizia.

Fino a questo momento non si sapeva dove il presunto assassino potesse aver recuperato il veleno ma, stando al programma Mediaset, vicino a Pietracatella, il borgo in provincia di Campobasso dove la famiglia Di Vita viveva, sarebbero state trovate alcune piante di ricino.

ANSA

I racconti degli amici sulle presunte liti in famiglia

Proseguono, intanto, gli interrogatori alle persone vicino alle due vittime Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita.

Le dichiarazioni di alcuni amici dei Di Vita, stando a quanto riportato ancora da Dentro la notizia, avrebbero portato alla ribalta presunte liti interne alla famiglia che sarebbero state ritenute meritevoli di approfondimento da parte degli inquirenti.

Il padre di Antonella Di Ielsi, nei giorni scorsi, aveva dichiarato pubblicamente di non credere alla pista interna alla famiglia.

Le indagini sulle donne morte avvelenate con la ricina a Pietracatella

I sospetti, come ricostruito da Il Messaggero, continuano a ricadere su quattro persone, ma nei prossimi giorni la lista potrebbe restringersi fino ad arrivare ai primi indagati.

In settimana è previsto l’atteso interrogatorio di Laura Di Vita, cugina di Gianni Di Vita, mentre nel corso delle indagini nulla è stato ancora deciso sul nuovo sopralluogo nella casa di Pietracatella, sotto sequestro da 160 giorni (da quando cioè, alla fine di dicembre, mamma e figlia morirono in circostanze ancora da chiarire).

L’esito delle autopsie eseguite sui corpi di Antonella Di Ielsi e di Sara Di Vita, dopo una serie di proroghe, è previsto tra una ventina di giorni.