Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, le voci sull'assassino individuato: cosa filtra dalle indagini

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Tre persone convocate e il nome di un possibile killer. Sono queste le novità che arrivano dalla Questura di Campobasso, dove gli inquirenti potrebbero avere sui loro registri un nome, quello del potenziale responsabile della tragica fine di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, madre e figlia di Pietracatella morte avvelenate dopo aver assunto ricina per via orale attraverso alimenti consumati, secondo fonti investigative, tra il 23 e il 24 dicembre 2025.

Nella Questura di Campobasso avrebbero il nome del killer

Le informazioni sono ancora in divenire. Secondo un servizio di Morning News andato in onda lunedì 13 luglio, tra gli uffici della Questura di Campobasso potrebbe essere comparso il nome del killer della ricina.

Si tratta di indiscrezioni tutte da verificare, ma è dato sapere che nel pomeriggio sono state convocate tre persone intorno alle quali si sarebbe stretto il cerchio delle indagini.

Comprensibilmente, gli investigatori si muovono con cautela e sono in attesa – riferisce l’inviato – di ulteriori risultati scientifici. Una nuova ispezione è stata effettuata nel pomeriggio di sabato 11 luglio presso l’abitazione di Pietracatella.

“Noi sappiamo chi ha ucciso Antonella e Sara e sappiamo il perché, ma abbiamo bisogno di prove scientifiche“, avrebbero riferito fonti investigative alla redazione di Morning News.

Le indagini sul giallo di Pietracatella verso la svolta?

Tre, o meglio quattro, sono le persone intorno alle quali si stringe la lente delle indagini. Si tratterebbe di un uomo e due donne, tutti e tre legati alla famiglia, e un quarto individuo risultato estraneo ai vincoli di parentela ma che, tuttavia, potrebbe essere coinvolto nell’estrazione della ricina finita poi sulla tavola delle vittime.

Gli accertamenti scientifici tanto attesi dagli investigatori riguardano non solo i risultati che arriveranno dagli esperti del laboratorio Robert Koch Institut, ma anche gli esami sui cellulari di proprietà delle persone convocate in Questura. Ad esempio, sono in corso gli accertamenti tecnici sulle celle agganciate dai dispositivi di queste persone, anche nei pressi del lago di Occhito, un invaso artificiale non lontano dai luoghi interessati e intorno al quale, è emerso, sono presenti piante di ricino.

Un amico delle vittime morte avvelenate chiarisce sulla ricina

“Erano una coppia felice”, lo riferisce all’inviato di Morning News Vincenzo Rubano un amico di Antonella Di Ielsi e Gianni Di Vita, Franco, titolare di una struttura ricettiva in cui la coppia, vent’anni fa, ha celebrato il matrimonio.

Non lontano dal suo esercizio si trova il lago di Occhito, lo stesso in cui la polizia ha rinvenuto piante di ricino. Franco chiarisce che si tratta di “una pianta spontanea”, quindi “non si coltiva”. La pianta è stata trovata nella proprietà di un agricoltore, totalmente estraneo ai fatti, che la utilizza per tenere lontane le talpe.