Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, legale del medico indagato: "In ospedale si sapeva del veleno"

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Caso ricina: il legale di uno dei cinque medici indagati per la morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita a Pietracatella rivela che in ospedale si sospettò un avvelenamento già durante il ricovero, con contatto al Centro Antiveleni di Napoli. La Procura di Larino ha però rinviato l’audizione spontanea richiesta dal sanitario, in attesa della consulenza tecnica.

Caso ricina a Pietracatella, rivelazione dal legale

Il giallo della morte di Antonella Di Ielsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita, decedute a Pietracatella dopo un’intossicazione da ricina, si arricchisce di un elemento che riguarda direttamente l’operato dei sanitari che le ebbero in cura.

Come riportato da Primo Piano Molise nell’edizione di martedì 4 agosto, la Procura di Larino ha disposto il rinvio a data da fissare dell’audizione spontanea richiesta da uno dei cinque medici indagati per omicidio colposo, parallelamente al fascicolo aperto contro ignoti per il duplice omicidio volontario premeditato con uso di mezzo venefico.

ANSA

A comunicare il rinvio è stata la procuratrice Elvira Antonelli, che lo motiva con la necessità di attendere prima l’esito della consulenza tecnica in corso.

Il dettaglio del veleno in ospedale

A commentare gli avvocati Pietro Terminiello e Graziella De Rio, difensori del sanitario, che si dicono contrariati dalla decisione. “Siamo rimasti amareggiati. Non comprendiamo quale sia l’elemento ostativo” ha dichiarato Terminiello, sottolineando come le dichiarazioni del proprio assistito avrebbero potuto offrire un contributo utile alle indagini.

È lo stesso legale a fornire il dettaglio più rilevante sulla vicenda clinica: “Fu contattato il Centro Antiveleni di Napoli” ha affermato. “Da lì fu chiesto di indicare la sostanza con cui i pazienti potevano essere entrate in contatto. Non essendo possibile identificarla, venne risposto che non era possibile fornire un supporto specifico”.

“Ma come si sarebbe potuto individuare il tipo di veleno se, come accade nella maggior parte degli ospedali italiani, non esistono strumentazioni in grado di rilevare sostanze di questo tipo?” si è domandato.

Lo sfogo del legale

L’affermazione, se confermata, collocherebbe il sospetto di un avvelenamento già nelle fasi del ricovero, ben prima che la parola “ricina” venisse pronunciata pubblicamente a marzo dal professor Locatelli.

Terminiello richiama inoltre le conclusioni della consulenza tecnica disposta dalla Procura, secondo cui l’esito fatale sarebbe stato ormai irreversibile a prescindere dall’intervento medico, e contesta che l’attenzione dei familiari delle vittime resti concentrata sulle responsabilità dei sanitari piuttosto che sulla ricerca di chi ha somministrato il veleno.

L’analisi dei campioni

Sul fronte scientifico, gli esperti del Robert Koch Institut di Berlino stanno analizzando i 131 campioni raccolti il 30 luglio nell’abitazione di via Risorgimento, insieme ai circa 70 reperti alimentari sequestrati subito dopo i decessi.

La Squadra Mobile di Campobasso, guidata da Marco Graziano, ha ripreso le audizioni dopo oltre sette mesi di indagini e oltre duecento persone ascoltate, mentre la Procura attende in parallelo i riscontri di laboratorio dalla Germania.