Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, oltre 14 ore di sopralluogo: prelevati centinaia di campioni

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

È durato oltre 14 ore il sopralluogo nella casa di via Risorgimento a Pietracatella, in provincia di Campobasso, dove nel dicembre scorso sono morte avvelenate Sara Di Vita e la madre Antonella Di Ielsi. L’obiettivo è individuare eventuali residui di ricina rimasti nell’abitazione e raccogliere ogni altro elemento utile. Il sopralluogo è stato effettuato dagli esperti tedeschi del Robert Koch Institute di Berlino insieme agli investigatori italiani.

Sopralluogo di oltre 14 ore nella casa di Pietracatella

Centinaia i campioni prelevati nella casa di Pietracatella che saranno trasferiti in Germania per essere analizzati dagli esperti del Robert Koch Institute di Berlino.

Le operazioni sono iniziate intorno alle 10:00 del mattino per concludersi poco dopo la mezzanotte. Gli esperti tedeschi e gli investigatori italiani hanno passato al setaccio in maniera sistematica ogni ambiente dell’abitazione.

Il sopralluogo ha riguardato il granaio e tutti e tre i piani della casa: della porta d’ingresso si è passati a controllare in maniera certosina ambiente dopo ambiente, fino all’ultimo piano dell’edificio.

Al termine delle operazioni, i reperti destinati ai laboratori sono risultati essere centinaia. Oltre a cercare genericamente tracce di ricina, a sette mesi dalla morte di madre e figlia, si cerca di ricostruire chi possa avere eventualmente introdotto il veleno nell’abitazione.

Chi ha partecipato alle operazioni

Al sopralluogo hanno preso parte almeno una decina di persone. Il gruppo era composto da sei esperti tedeschi guidati da Christian Herzog del Robert Koch Institute di Berlino, affiancati da uomini della Squadra Mobile di Campobasso, dalla Polizia Scientifica di Roma e dal consulente dell’avvocato Vittorino Facciolla, Mauro Iacoppini.

La procuratrice di Larino, Elvira Antonelli, ha coordinato le attività da una delle strutture mobili allestite all’esterno dell’abitazione.

Le operazioni investigative sono state coordinate sul posto dal capo della Squadra Mobile di Campobasso, Marco Graziano, rimasto a Pietracatella fino alla conclusione del sopralluogo.

I furgoni e i mezzi degli esperti tedeschi e della polizia hanno lasciato il paese poco prima dell’una e mezza di notte per fare rientro alla Questura di Campobasso.

La pista informatica

Chi indaga sta inoltre verificando una pista informatica: gli investigatori avrebbero scovato ricerche online in inglese che nei mesi precedenti alla tragedia avrebbero inondato forum e community – fra cui Reddit – con domande anonime sulla ricina e i suoi effetti.