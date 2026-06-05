Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, padre di Antonella Di Ielsi esclude la famiglia: "Non c'entra"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Mentre il cerchio degli investigatori si stringe intorno alla famiglia, per la famiglia stessa non c’è motivo di pensare che chi ha introdotto la ricina nella tavola di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita sia legato alle vittime da un vincolo di parentela. Lo dice con convinzione Salvatore Di Ielsi, padre della 50enne: "No, è impossibile. Chi può essere?". Le indagini sul giallo di Pietracatella continuano con gli inquirenti che orbitano ancora intorno alle persone più vicine alla donna e alla minorenne, e ci sarebbero dei sospettati.

Il padre di Antonella Di Ielsi esclude la famiglia

Salvatore Di Ielsi ha ancora davanti agli occhi quel momento in cui la figlia, Antonella, è crollata al pronto soccorso di Campobasso una volta resasi conto che Sara Di Vita non c’era più.

"L’hanno portata in rianimazione e non l’abbiamo più rivista", racconta a un’inviata di Quarto Grado. A proposito delle indagini, invece, si sente di escludere un coinvolgimento della famiglia.

"Sembra impossibile", dice alla corrispondente, convinto che la pista familiare possa non indicare una soluzione del giallo di Pietracatella.

"In quel modo poi, chi può essere?", si domanda.

Madre e figlia morte avvelenate, parla l’avvocato

In collegamento con lo studio di Quarto Grado è intervenuto anche Vittorino Facciolla, l’avvocato che assiste Gianni Di Vita e la figlia Alice, che nel giorno in cui si sarebbe consumato il pasto letale si trovava in pizzeria con degli amici.

"Non escludo l’incidente", riferisce a Gianluigi Nuzzi, aggiungendo che "siamo in attesa degli esiti degli esami autoptici che consegneremo ai nostri consulenti" per avere più informazioni.

Le ricerche online sulla ricina

Dagli esami condotti dalla squadra mobile su cellulari e altri dispositivi emerge un dato interessante: qualcuno avrebbe fatto una ricerca sulla ricina su una specifica piattaforma con sede in California.

L’inviata di Quarto Grado riferisce che "questa piattaforma è nata con lo scopo di tutelare l’anonimato", dunque "sarà complicatissimo", per gli investigatori, risalire a chi possa aver effettuato queste ricerche sulla piattaforma dedicata. Per far sì che gli inquirenti italiani possano ottenere l’accesso a informazioni specifiche "servono delle autorizzazioni" che potrebbero non arrivare.

Tra le ultime novità, tuttavia, ci sarebbe quella del ritrovamento di una pianta di ricino ad appena 16 km dall’abitazione di Pietracatella.