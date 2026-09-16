Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, papà di Antonella non crede a Gianni Di Vita: "Non mi fido"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“Non mi fido, sinceramente ancora no”, queste le parole con cui Salvatore Di Ielsi, il padre di Antonella Di Ielsi, risponde all’inviato di Dentro la Notizia che gli chiede: “Lei si fida di Gianni Di Vita?”. Salvatore, a quanto pare, non sospetta che il genero abbia avuto un ruolo nella morte della figlia e della nipote Sara Di Vita, entrambe morte avvelenate con la ricina ingerita nella loro abitazione di Pietracatella, ma è dubbioso per il fatto che non dica che idea si sia fatto sulla tragedia.

Parla il padre di Antonella Di Ielsi

Le telecamere di Dentro la Notizia, mercoledì 16 settembre, hanno raggiunto Pietracatella dove hanno incontrato Salvatore Di Ielsi, il padre di Antonella.

Il corrispondente lo ha incalzato sugli ultimi sviluppi delle indagini, specie sull’ipotesi che Gianni Di Vita fosse uno degli obiettivi del presunto killer.

ANSA

“Non ci capisco niente”, dice il padre di Antonella. Poi l’inviato gli ricorda che secondo chi indaga il genero “potrebbe essere a conoscenza di qualcosa”. “Come facciamo a saperlo?“, si domanda Salvatore.

Il giornalista gli chiede se secondo lui qualcuno, in famiglia, potrebbe sapere qualcosa. “È difficile”, dice il papà della 50enne morta per la ricina, che aggiunge: “Non voglio peccare, ecco tutto”.

“Non mi fido di Gianni Di Vita”

Prima di chiudere il servizio, l’inviato gli chiede se abbia provato a chiedere a Gianni Di Vita e alla nipote Alice che idea si siano fatti sulla vicenda.

“Quello (Gianni Di Vita, ndr) dice che sta a posto, che è pulito in parole povere”, risponde Salvatore. “Ma lei si fida?”, gli viene chiesto. Lui risponde: “No, sinceramente ancora no“.

Il giallo della ricina di Pietracatella e la pista passionale

Negli ultimi giorni è sempre più insistente l’ipotesi di una pista passionale dietro il giallo di Pietracatella. Fulcro di questa pista investigativa è la convocazione di Monia, l’insegnante amica di lunga data di Gianni Di Vita.

Secondo gli inquirenti, Antonella Di Ielsi avrebbe avuto dei contatti telefonici con il marito della donna pochi giorni prima di morire. Monia è stata ascoltata per 4 ore domenica 13 settembre presso la Questura di Campobasso. Lunedì 14 settembre, invece, è stata ascoltata la cugina di Gianni Di Vita.