Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, parla il fratello di Antonella Di Ielsi: "Non si può sapere"

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“Come è possibile che sia accidentale?”, se lo domanda Luigi Di Ielsi, il fratello di Antonella Di Ielsi, a proposito della tragedia che ha colpito la sua famiglia di Pietracatella. Antonella e Sara Di Vita, rispettivamente madre e figlia, sono morte avvelenate dopo aver assunto inconsapevolmente ricina durante un pasto. Luigi Di Ielsi sostiene di aver pensato “tante cose”, ma non esclude che l’obiettivo potesse essere lui. “Non si può sapere”, dice all’inviata di Uno Mattina Antonia Varini.

Ricina, parla il fratello di Antonella Di Ielsi

Venerdì 17 luglio le telecamere di Uno Mattina sono tornate a Pietracatella (Campobasso) e hanno raggiunto Luigi Di Ielsi, il fratello di Antonella Di Ielsi, che per la prima volta ha deciso di parlare.

Luigi si dice convinto che la tragedia consumatasi alla fine del 2025 non sia stata un fatto accidentale, specialmente se consideriamo il quantitativo di ricina trovato nel sangue della sorella e della nipote.

ANSA

A proposito del responsabile spiega di aver “pensato tante cose” sulle quali non si sbilancia. Nell’ipotesi che l’assassina o assassino sia una persona interna alla famiglia preferisce non riferire ciò che penserebbe di fare.

Poi l’ipotesi: “Non lo possiamo sapere”, ma non esclude che l’obiettivo potesse essere lui, ma anche che si sia trattato di “una cosa fatta per gli altri“.

Le ultime dichiarazioni del pm sul giallo della ricina

L’inviata Antonia Varini riferisce che nella giornata di giovedì 16 luglio la procuratrice Elvira Antonelli avrebbe detto: “Noi abbiamo una soluzione anche se ci vorrà tempo”.

Nel frattempo è sempre più evidente l’ipotesi di un atto intenzionale, dunque non accidentale, ma si attendono gli esiti degli esami degli scienziati tedeschi dello studio Robert Koch e anche i risultati delle analisi su Alice Di Vita e il padre Gianni, per scoprire se nel loro sangue siano presenti gli anticorpi.

Madre e figlia avvelenate a Pietracatella

Ancora, la procuratrice Antonelli – fa sapere Fanpage – comunica che l’avvelenamento di madre e figlia potrebbe essere avvenuto “verosimilmente tra il 23 e il 24 dicembre“.

Gianni Di Vita, infatti, è in grado di dire che l’unico pasto consumato esclusivamente con la moglie e la figlia minore è stato il giorno 23.