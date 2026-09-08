Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, parla il medico che ha visitato Gianni Di Vita e le vittime

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Al suo arrivo al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Campobasso, Sara Di Vita si presentava con “labbra asciutte ed era molto pallida“, mentre la madre Antonella Di Ielsi presentava “sintomi molto simili”. In un primo momento “la forbice diagnostica” oscillava tra “una tossinfezione e una enterite“. In tutto questo, Gianni Di Vita “sembrava in condizioni migliori”. Lo riferisce a Ore 14 Pietro Vuotto, il medico che per primo ha visitato madre e figlia di Pietracatella, poi morte per avvelenamento da ricina.

Il ricordo del primo medico che visitò madre e figlia

Le telecamere di Ore14 hanno raggiunto Pietro Vuotto, il primo medico che visitò Antonella Di Ielsi (50 anni) e sua figlia Sara Di Vita (15) durante il primo accesso al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Campobasso.

All’inviato Tommaso Mattei, Vuotto racconta che la piccola Sara Di Vita si era presentata con segni di una “disidratazione” dal momento che aveva “labbra asciutte ed era molto pallida”, mentre sua madre Antonella Di Ielsi aveva “sintomi molto simili”.

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Considerati i sintomi, una prima “forbice diagnostica” si muoveva tra “una tossinfezione e una enterite”, precisa Vuotto. Il medico ricorda anche il secondo accesso di Sara al pronto soccorso, il 27 dicembre 2025, quando la 15enne appariva “ipotesa, quindi con la pressione bassa”.

Inoltre, Sara Di Vita era “confusa” e “tendeva ad addormentarsi e non rispondeva a tono“. Una condizione, quella, che “preoccupava molto la sorella Alice“, che si allarmava nel vedere Sara che “sragionava, diceva cose strane“.

L’avvelenamento da ricina

Vuotto, incalzato dall’inviato, precisa che nessuno, tra i suoi colleghi, in una prima istanza ha pensato all’avvelenamento. Ma non esclude, il medico, che sia “molto plausibile” la possibilità di un avvelenamento “in due tempi“. Ciò perché “le condizioni di presentazione” di Sara, al secondo accesso, sarebbero risultate diverse rispetto alla prima richiesta di soccorso.

Un quadro di presentazione, questo, che invece si presentava “dissimile” rispetto a quello di Gianni Di Vita, in quanto l’uomo “sembrava in condizioni migliori”.

Il punto delle indagini sul giallo di Pietracatella

Nel frattempo, la Procura di Larino continua a indagare. È dalla trasmissione Dentro La Notizia, inoltre, che arriva l’indiscrezione sulla possibile imminenza dei primi avvisi di garanzia.

Come ha ricordato Uno Mattina, il lavoro degli inquirenti si sta concentrando soprattutto sulle dichiarazioni rese dall’amica di Gianni Di Vita, Monia, l’insegnante di matematica che nelle scorse settimane si è sottoposta a un lungo confronto con il marito e padre delle vittime davanti agli investigatori della Questura di Campobasso.