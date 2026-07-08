Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, parla Locatelli: "Veleno che uccide le cellule rapidamente"

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Il professor Carlo Locatelli ha confermato che dai loro dati le morte avvelenate a Pietracatella sono decedute a causa della ricina. L’esperto ha anche chiarito che ci sono casi in cui il veleno non porta alla morte, spiegando così perché a Berlino sono stati inviati campioni di sangue di Gianni Di Vita e di Alice, i due sopravvissuti della famiglia, che potrebbero essere entrati in contatto con il veleno ma sviluppando anticorpi.

Locatelli sulle morti avvelenate da ricina

A Morning News, è stato chiesto al professore Carlo Locatelli, del centro antiveleni di Pavia, se conferma che Antonella Di Ielso e Sarah Di Vita sono morte avvelenate dalla ricina. Lo specialista ha confermato che i loro dati hanno rilevato il veleno.

Intanto, in Germania sarà analizzato il sangue di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, e della figlia Alice per vedere se ci sono anticorpi alla ricina. A Locatelli è quindi stato chiesto se il veleno può entrare in contatto con una persona anche senza ucciderla.

ANSA

Il professore ha spiegato che il suo stesso team ha pubblicato un lavoro scientifico su sette casi d’intossicazione in Italia che non hanno portato alla morte.

“Alcuni sono accidentali – ha detto – sono cose che succedono purtroppo. A volte si confondono i semi di ricino con demi di fagiolo“.

Come agisce la ricina

Locatelli ha evidenziato che, come tutti i veleni, “una piccola dose non fa nulla, una più elevata fa morire“. Il direttore del centro antiveleni ritiene improbabile un’intossicazione tramite indumenti.

“Dalla casistica, l’intossicazione da ricina avviene per ingestione, una è avvenuta per iniezione, per inalazione o contatto la ricina dà sintomi diversi, respiratori, d’irritazione, ma non è possibile assorbirne per via cutanea una dose sufficiente da dare dei problemi sistemici a tutto l’organismo”.

La complessità del caso di Pietracatella

Locatelli ha poi confermato che il caso di Pietracatella è “complessissimo” perché “se non fosse arrivato da noi, non si sarebbe trovata nessuna causa di decesso in queste persone perché nessun altro laboratorio in Italia dosa la ricina”.

“Avere la capacità di fare queste analisi post mortem – ha aggiunto – è ancora più difficile”.

A rendere complessa la vicenda è poi che adesso ci sono da sviluppare molte ricerche e studi “che per noi sono importanti dal punto di vista scientifico per capire meglio i meccanismi d’azione” di questo veleno.

“La ricina è un veleno importantissimo – ha poi confidato il professore – perché uccide tutte le cellule in modo molto rapido e si diffonde velocemente nel corpo”.