Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, parla uno dei medici indagati: "Si erano riprese entrambe"

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Il dottor Pietro Vuotto, uno dei cinque medici indagati per il giallo di Pietracatella, ritorna davanti alle telecamere per raccontare ciò che vide quando Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita si recarono presso il pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. Sara Di Vita e il padre Gianni Di Vita presentavano sintomi diversi: la 15enne manifestava sintomi gastrointestinali, l’uomo lamentava “dolori muscolari, debolezza e cefalea”. Quando madre e figlia furono dimesse, le loro condizioni erano migliorate, ma al secondo ricovero il quadro clinico era notevolmente peggiorato. Per questo Vuotto non esclude un avvelenamento in due tempi.

Parla il medico Pietro Vuotto

Martedì 15 settembre le telecamere di Storie Italiane hanno raggiunto Pietro Vuotto, uno dei cinque medici indagati per la tragedia della ricina di Pietracatella.

Vuotto ribadisce che mentre Antonella Di Ielsi e la figlia Sara Di Vita presentavano sintomi da tossinfezione o di una gastroenterite virale – per quest’ultima il Cardarelli era spesso visitato da pazienti colpiti dal virus – Gianni Di Vita manifestava sintomi diversi, quali “dolori muscolari, debolezza e cefalea”.

ANSA

Dopo le prime dimissioni, avvenute il 26 dicembre prima per Antonella Di Ielsi e poi per Sara Di Vita “trattenuta per qualche altra ora in osservazione”, le due pazienti sembravano stare meglio.

Il 27 dicembre, di mattina, Sara era stata di nuovo accompagnata al pronto soccorso dalla sorella Alice Di Vita. Le condizioni della 15enne si erano notevolmente aggravate.

Le condizioni di Sara Di Vita

Vuotto, come ha già riferito nei giorni scorsi, ricorda che la 15enne era “ipotesa” e “tendeva ad addormentarsi”, ma soprattutto farfugliava discorsi senza senso. Una condizione, questa, che metteva seriamente in allarme la sorella Alice.

Per queste condizioni, Sara Di Vita era stata accettata come codice rosso.

Madre e figlia avvelenate con la ricina in due tempi?

Vuotto non esclude che Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita siano state avvelenate in due tempi. Come anticipato, infatti, dopo le prime dimissioni madre e figlia presentavano un quadro clinico migliore rispetto a quello riscontrato al momento del primo accesso.

Un’ipotesi, questa, che anche gli inquirenti non escludono: madre e figlia potrebbero aver ricevuto il veleno nuovamente tra il 26 e il 27 dicembre, ma il giallo è ancora aperto.