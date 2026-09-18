Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, perché alcune persone sono state interrogate più volte

Giornalista professionista dal 2001, ha esperienze in radio, tv, giornali e periodici nazionali. Conduce l’annuale Festival internazionale della Geopolitica europea. Su Virgilio Notizie si occupa di approfondimenti e interviste, in particolare su Salute, Esteri e Politica.

Il giallo di Pietracatella sembra ormai a una svolta. Dagli ambienti investigativi filtra ottimismo, tanto che si parla di “elementi certi” sul fascicolo per la morte della 50enne Antonella Di Ielsi e della figlia 15enne Sara Di Vita, per avvelenamento da ricina nella notte tra il 27 e il 28 dicembre 2025. Gli esperti del Robert Koch Institute tedesco, incaricato delle analisi più approfondite, avrebbero dato indicazioni che porterebbero a privilegiare la pista del duplice omicidio premeditato, proprio per avvelenamento. Molte restano, però, le anomalie sul caso, emerse sia dal riscontro di tracce di ricina su reperti e alimenti, sia dal numero di interrogatori finora effettuati da parte degli inquirenti.

Se finora non si era escluso che le vittime potessero aver commesso un errore, scambiando i semi di ricino per fagioli, preparandoli come hummus o frittata. Crede a questa ipotesi l’avvocato di Gianni Di Vita, padre di Sara e marito di Antonella. L’avvocato Vittorino Facciolla, infatti, ha affermato: “Io credo che l’ipotesi dell’incidente debba essere valutata come tutte le altre ipotesi che sono in campo, senza escluderla”.

Intanto questa settimana gli investigatori hanno riascoltato nuovamente la cugina di Di Vita, un’amica dell’uomo, Monia e il marito di quest’ultima. Proprio tra Antonella Di Ielsi e la donna sarebbero nati dei contrasti in passato. Di sicuro gli esami condotti dagli esperti del laboratorio di Berlino hanno indicato che “Gianni e Alice Di Vita erano negativi alla sostanza”, cioè alla ricina.

L’intervista alla psicologa e criminologa Cristina Brasi.

Se la pista dell’avvelenamento volontario fosse confermata, perché scegliere la ricina? Che tipo di profilo potrebbe avere, da un punto di vista criminologico, l’autore dell’avvelenamento?

“Intanto la scelta della ricina è particolare: è una tossina priva di un antidoto specifico ed è difficile da rilevare nei testi tossicologici standard. Riflette un desiderio di superiorità intellettuale, forse anche nei confronti degli inquirenti. Si possono individuare anche tratti ossessivi-compulsivi nella preparazione della sostanza, che richiede una precisione – dal filtraggio alla stabilizzazione della sostanza – Quindi, il profilo di chi commette questa tipologia di crimine con questa sostanza evidenzia spesso un individuo con un’alta attenzione ai dettagli e una capacità di compartimentazione cognitiva”.

Cosa intende?

“Si tratta della capacità di separare la vita quotidiana dal piano omicida. Non si tratta di un dettaglio trascurabile se stiamo parlando di un ambiente familiare”.

In linea generale, è frequente imbattersi ancora oggi in avvelenamenti o si tratta di un metodo più da fiction cinematografiche o letterarie?

“L’avvelenamento tramite tossine complesse non è un mero espediente cinematografico, ma un modus operandi specifico che in criminologia forense delinea il profilo dell'”avvelenatore tecnico”. Statisticamente meno frequente rispetto ad altri reati violenti, richiede appunto una precisione meticolosa che presuppone anche il possesso di un solido background di conoscenze tecnico-scientifiche: si tratta di competenze superiori alla media, che non possono essere improvvisate con qualche banale ricerca in rete. La scelta di questo metodo, inoltre, indica la volontà di mettere in atto un piano sistematico, del tutto estraneo alle dinamiche della criminalità d’impulso”.

Da un punto di vista criminologico-psicologico, perché ricorrere a questo metodo, che può essere scoperto con indagini tossicologiche?

“In realtà la scelta di utilizzare la ricina è dettata proprio dalla sua capacità di eludere le normali indagini: la ricina si lega molto rapidamente alle cellule e viene metabolizzata in fretta, senza lasciare nel sangue o nelle urine quelle specifiche tracce molecolari che i normali esami di routine riescono a individuare”.

Ci sono precedenti noti che tornano alla memoria?

“Non di recente o in Italia. L’impiego specifico della ricina in un contesto familiare, come sembra essere nel caso di Antonella Di Ielsi e di sua figlia Sara a Pietracatella, rappresenta una netta anomalia in Italia, per l’elevata complessità biochimica che richiede. Richiama invece scenari legati allo spionaggio, come l’omicidio di Georgi Markov, noto alle cronache come il caso dell'”ombrello bulgaro”. È uno dei più celebri episodi di spionaggio della Guerra Fredda e rappresenta l’esempio paradigmatico dell’impiego della ricina”.

A quando risale e cosa accadde?

“Markov era uno scrittore e dissidente bulgaro rifugiatosi a Londra, dove lavorava come giornalista per la BBC. Il 7 settembre 1978, mentre attendeva un autobus nei pressi del Waterloo Bridge, fu avvicinato da un uomo che lo punse accidentalmente alla gamba con la punta di un ombrello. In realtà, l’oggetto nascondeva un sofisticato meccanismo ad aria compressa che iniettò nel polpaccio della vittima un microscopico proiettile sferico di platino-iridio (di appena 1,5 millimetri di diametro) contenente una dose letale di ricina. Markov morì quattro giorni dopo in ospedale per insufficienza multiorgano. Il delitto, orchestrato dai servizi segreti bulgari in collaborazione con il KGB, evidenzia perfettamente le ragioni tecniche dietro la scelta di questa biotossina: la quantità necessaria per un esito fatale è infinitesimale, non esiste alcun antidoto e l’individuazione della reale causa del decesso richiese autopsie e indagini medico-legali eccezionalmente complesse, confermando le enormi difficoltà di tracciamento di questo veleno”.

In Italia, invece, ci sono stati altri casi di avvelenamento?

“Gli avvelenamenti domestici recenti in Italia hanno generalmente visto l’utilizzo di sostanze più facili da reperire. Il caso di Pietracatella, appunto, spicca per le competenze tecniche indispensabili e specifiche alla preparazione del veleno, confermate dalle analisi dei laboratori specializzati, come il Koch Institute di Berlino”.

Resta un altro fronte di anomalie: i numerosi interrogatori, anche alle stesse persone, svoltisi finora…

“In sede investigativa, l’audizione reiterata di testimoni o soggetti informati sui fatti è una procedura necessaria e di metodo. Va anche tenuto presente che sotto il profilo delle neuroscienze cognitive ogni interrogatorio rappresenta un potente stress-test per il carico cognitivo della persona. Mantenere attiva e coerente una narrazione fabbricata nel tempo impone un dispendio enorme a carico delle funzioni esecutive. Quindi ascoltare più volte un individuo permette agli investigatori di testare la tenuta di quella che in gergo si chiama la ‘traccia mnestica’. Può servire a far emergere discrepanze logiche e individuare le deviazioni dalla normale baseline del comportamento, facendo venire meno le difese cognitive”.