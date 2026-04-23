Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, perché la sorella Alice Di Vita ha consegnato il telefonino

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Alice Di Vita “ha consegnato il suo telefono volontariamente”: lo ha riferito l’avvocato di Gianni Di Vita, Vittorino Facciolla, specificando che la ragazza ha messo a disposizione il suo telefonino nel contesto della prima inchiesta sul giallo di Pietracatella che vede indagati i cinque medici dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. In quell’ambito Alice era parte offesa. Il 28 aprile verranno effettuati accertamenti irripetibili sul dispositivo sul quale verranno verificati i messaggi, la cronologia di navigazione e delle chiamate e tutte le altre attività utili alle indagini su madre e figlia morte avvelenate.

Perché Alice Di Vita ha consegnato il telefonino

La notizia arriva dall’Adnkronos. Nell’ambito della prima inchiesta della Procura di Campobasso, quella che ha visto cinque medici iscritti nel registro degli indagati per la tragedia di Antonella Di Ielsi e la figlia Sara Di Vita, Alice Di Vita ha consegnato il telefonino “volontariamente e senza alcun problema“, come riferisce Vittorino Facciolla, l’avvocato di Gianni Di Vita.

Martedì 28 aprile sul dispositivo verranno condotti accertamenti irripetibili con la presenza di Facciolla e dei rappresentanti legali dei cinque medici indagati.

ANSA

Facciolla precisa all’Adnkronos che Alice Di Vita, nell’inchiesta contro i cinque medici, è parte offesa. Durante gli accertamenti verranno acquisite le chat, la cronologia e gli accessi Internet e le chiamate.

Durante il ricovero della madre e della sorella, la ragazza era “il punto di collegamento tra familiari e sanitari”. Per questo motivo l’interesse degli inquirenti è ristretto sulla forbice temporale dal 23 dicembre – il giorno in cui nell’abitazione di Pietracatella si è consumata la cena risultata fatale alle vittime – e il giorno 28, quando Antonella Di Ielsi si è spenta poche ore dopo la figlia Sara.

Il punto sulle indagini sul giallo della ricina

Gli inquirenti sono al lavoro per stabilire in che modo e da quale fonte la ricina sia arrivata sulla tavola in quella serata del 23 dicembre. Repubblica scrive che nella giornata del 22 aprile le ricerche si sono estese sugli esercizi commerciali specializzati nella vendita di prodotti agricoli.

Lo stesso interesse è stato rivolto a un istituto agrario di Riccia, un piccolo centro a 17 chilometri dal luogo della tragedia, frequentato da alcuni residenti di Pietracatella. Secondo testimoni risulta che nei pc di quella scuola sarebbero state effettuate ricerche sulla ricina, ma non si esclude che tale attività possa essere legata al percorso di studi.

Madre e figlia morte avvelenate, il grande assente

Oltre alle modalità con cui la ricina sarebbe stata introdotta in casa, un altro grande assente è il movente dell’avvelenamento di Antonella e Sara. Maggiori dettagli arriveranno con i risultati del Centro Antiveleni di Pavia.

Nel frattempo la squadra mobile sta ascoltando i compagni di scuola di Sara Di Vita per capire se la 15enne, prima di morire, avesse mai parlato loro di tensioni in famiglia. Perché proprio nel contesto familiare chi indaga sta cercando risposte.

Cos’è successo il 23 dicembre 2025

Come in ogni indagine, la squadra mobile sta cercando di riavvolgere il nastro alla sera del 23 dicembre, quando Antonella Di Ielsi, Sara Di Vita e Gianni Di Vita hanno cenato in casa portando in tavola avanzi della sera precedente e altri prodotti. A riferire le portate è stato Gianni: sulla tavola c’erano cozze, giardiniera e salumi.

Quella sera Alice Di Vita, 19 anni, era andata a mangiare una pizza con alcuni amici, che agli inquirenti hanno confermato tale circostanza. Sara Di Vita è morta durante il ricovero al Cardarelli di Campobasso il 27 dicembre. Sua madre è deceduta il giorno 28. In una prima fase della tragedia i medici avevano attribuito i sintomi a un’intossicazione alimentare, ma le analisi di laboratorio hanno stabilito, negli ultimi mesi, che i campioni di sangue prelevati ad Antonella Di Ielsi e la figlia Sara risultano positivi alla ricina. Lo scenario è quindi cambiato: madre e figlia sono state avvelenate.