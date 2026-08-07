Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, perché per i primi indagati potrebbero ancora servire mesi

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Sono ancora senza indagati gli accertamenti sulla fine di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, madre e figlia morte avvelenate dalla ricina a Pietracatella. Al momento le uniche ipotesi accusatorie riguardano i cinque medici per i quali è ipotizzato l’omicidio colposo nel filone parallelo, quello relativo al trattamento sanitario delle due donne. Per quanto invece riguarda l’eventuale assassino, o assassini, la Procura procede con i piedi di piombo. Per questo prima che emergano dei nomi potrebbero passare ancora dei mesi.

Le indagini sulla ricina a Pietracatella

Il motivo alla base della cautela della Procura di Larino riguarda la complessità degli accertamenti scientifici, ma anche la scelta di attendere un quadro probatorio il più possibile completo prima di procedere con le prime, eventuali, iscrizioni nel registro degli indagati.

Gli inquirenti starebbero infatti aspettando il completamento di tutte le consulenze tecniche. I pm, in sintesi, hanno deciso di non procedere con una “pesca a strascico”. La loro, al contrario, se e quando decideranno di svelare le carte, sarà un’azione chirurgica.

ANSA

Indagine per duplice omicidio

Tale estrema cautela, come appare evidente, sta portando a un allungamento dei tempi dell’inchiesta.

Al momento la Procura indaga contro ignoti per duplice omicidio aggravato dall’uso di sostanze venefiche.

I campioni prelevati e inviati in Germania

Intanto sono 131 i campioni biologici e ambientali prelevati nell’abitazione della famiglia a Pietracatella.

I campioni sono stati inviati ai laboratori del Robert Koch Institut di Berlino. Lì saranno analizzati alla ricerca di eventuali tracce di ricina.

Gli esperti italiani e tedeschi hanno passato al setaccio, palmo a palmo, tutti i piani e tutte le stanze della casa di Pietracatella. Si cerca di capire quale potrebbe essere stato l’eventuale tragitto fatto dalla ricina.

Gli specialisti hanno esaminato anche i locali di un ex granaio adibito a magazzino, adiacente all’immobile. La ricina è stata cercata anche su abiti e oggetti nella palazzina.

L’accertamento tecnico irripetibile è stato eseguito lo scorso 30 luglio, con gli specialisti al lavoro per 14 ore consecutive.

Tutte le attività sono state videoregistrate. Per un inconveniente tecnico, le parti non sono state messe in condizione di seguire le indagini da remoto in tempo reale. Per questo riceveranno copia integrale delle registrazioni.