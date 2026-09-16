Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, perché si parla di "pista passionale"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Proseguono le indagini per fare luce sulla morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, rispettivamente moglie e figlia di Gianni Di Vita. Le due donne sono morte dopo essere state avvelenate con la ricina a Pietracatella, durante un pasto consumato nel periodo natalizio del 2025. Gli inquirenti stanno procedendo con gli interrogatori, seguendo soprattutto la “pista passionale”.

Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella: si segue la “pista passionale”

Quella passionale è la principale pista investigativa che stanno seguendo gli investigatori che stanno scavando nei rapporti, soprattutto amicali e familiari, di Gianni Di Vita.

Proprio in questa direzione va letta la convocazione di Monia, docente di matematica in un istituto superiore. Domenica 13 settembre l’insegnante, amica di vecchia data di Gianni, è entrata in questura a Campobasso e vi è rimasta per oltre 4 ore.

ANSA

Era già stata in questura il 20 agosto quando fu chiamata per un lungo faccia a faccia con Gianni. Ora ci si chiede perché chi indaga è così interessato al loro rapporto.

Attesa per l’audizione del marito di Monia

C’è anche molta attesa per un’altra audizione, quella di Michele, il marito di Monia, tecnico di laboratorio nello stesso istituto in cui insegna la donna. Michele, prima di Natale, come ricostruito nel talk “Verità Nascoste”, avrebbe avuto contatti con Antonella Di Ielsi. Si sta cercando di capire se lui fosse al corrente che tra sua moglie e Antonella da tempo non corresse buon sangue.

Un inviato del talk condotto da Milo Infante, inoltre, nelle scorse ore si è recato a Pietracatella. “L’argomento principale nel bar al centro del paese – ha riferito il giornalista – erano le possibili relazioni intrecciate delle persone coinvolte nella vicenda. E che queste relazioni si ricondurrebbero al movente passionale di cui parlano gli inquirenti”.

Cosa è emerso dall’interrogatorio della cugina di Gianni Di Vita

Anche a “1Mattina News” si è parlato del caso. “Lunedì c’è stato un vertice in procura a Larino – ha spiegato l’inviata del programma Rai – e dopo c’è stato l’interrogatorio della cugina di Gianni Di Vita“.

“Tra l’altro la sensazione è che la cugina sia stata sentita per mettere a confronto le deposizioni dell’insegnante e di un’altra cugina acquisita di Gianni”, ha aggiunto la giornalista.

“Un elemento che puntualizzerei è che questa cugina aveva da tempo un rapporto interrotto con Antonella. Non risulta che sia mai entrata nella casa Di Vita nei giorni in cui Antonella e Sara stavano male”, ha concluso l’inviata.