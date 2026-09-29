Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, Gianni Di Vita non è indagato: perché è stato in Questura

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Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Ielsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina a Pietracatella, è stato portato in Questura al termine delle perquisizioni svolte nel suo studio. La prima era durata pochi minuti, mentre la seconda più a lungo. Ha poi lasciato gli uffici della Squadra Mobile dopo oltre un’ora: non è indagato, era lì solo per firmare alcuni documenti. Nel frattempo, gli investigatori hanno prelevato una borsa di sua moglie.

Gianni Di Vita non è indagato

Gianni Di Vita ha lasciato la Questura intorno alle ore 11 di martedì 29 settembre, a bordo di un’auto di servizio della polizia con a bordo due agenti.

Non ha risposto alle domande dei giornalisti presenti: secondo ANSA, l’ex sindaco di Pietracatella non è indagato.

ANSA

La Procura di Larino ha poi reso noto che non ci sono ancora persone iscritte nel registro degli indagati per duplice omicidio: “La posizione di Di Vita non è cambiata. Siamo in fase di indagini” ha confermato la procuratrice Elvira Antonelli.

L’uomo era stato portato in Questura solo per firmare gli atti relativi alle perquisizioni della mattinata.

La borsa di Antonella Di Ielsi

Nel corso delle perquisizioni sarebbe stata sequestrata una borsa di Antonella di Ielsi, ma anche altro materiale e documenti.

I dispositivi sequestrati a Di Vita

Nella giornata di lunedì 28 settembre erano iniziate le perizie sui dispositivi sequestrati a Gianni Di Vita, tra cui un computer e una decina di chiavette Usb.

Alla presenza del consulente informatico dell’avvocato di Di Vita, gli esperti della Procura hanno avviato le verifiche per cercare indizi sugli avvelenamenti della moglie e della figlia dell’uomo.

Al momento, come sottolinea anche l’agenzia di stampa Ansa, nessuno è indagato per l’omicidio delle due donne. La Procura continua a procedere contro ignoti.

Il caso di Pietracatella

La Procura sta procedendo con estrema cautela sul caso di Pietracatella anche per come si è svolta la vicenda. Di Ielsi e Di Vita, madre e figlia, sono state ricoverate con dolori addominali e vomito poco dopo Natale del 2025 e sono morte tra il 27 e il 28 dicembre.

Inizialmente il caso era diventato noto per le polemiche sulle cure ricevute dalle due, ma gli esami tossicologici hanno mostrato in seguito la presenza di grandi quantità di ricina, un potente veleno, nel sangue delle vittime.

Da allora la Procura di Larino indaga per omicidio plurimo premeditato, anche se l’ipotesi accidentale non è completamente esclusa.