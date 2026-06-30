Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, prelevato il dna di Gianni e Alice Di Vita: le ultime notizie

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

C’è una novità sul caso di madre e figlia, Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, morte avvelenate con la ricina a Pietracatella: è stato prelevato il dna di Gianni e Alice Di Vita. I campioni saranno inviati al Robert Koch Institute di Berlino, in Germania. Prevista anche la consegna agli esperti tedeschi degli alimenti sequestrati nell’abitazione di famiglia.

Le novità sul caso delle morte avvelenate con la ricina a Pietracatella

Come riportato da ANSA, nella mattinata di martedì 30 giugno hanno preso il via le nuove operazioni dei consulenti nominati dalla Procura di Larino per la morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, decedute a fine dicembre per avvelenamento da ricina a Pietracatella.

I campioni di sangue prelevati a Gianni Di Vita (marito e papà delle vittime) e Alice Di Vita (figlia e sorella) verranno inviati al Robert Koch Institute di Berlino in Germania.

Agli esperti tedeschi saranno consegnati anche gli alimenti sequestrati in casa.

Il sopralluogo nell’abitazione della famiglia Di Vita, stando a quanto concordato nell’incontro di lunedì a Pavia, è previsto nei primi giorni di agosto.

I consulenti hanno chiesto alla Procura tre mesi di tempo per concludere il lavoro e la Procura ha stabilito il termine massimo di sei mesi, incluse eventuali proroghe di 30 giorni per volta.

Caso Pietracatella, spunta una nuova testimonianza

Stando a quanto riferito da Morning News, sarebbe spuntata una nuova testimonianza sul caso di Pietracatella.

Oltre cento sono i testimoni sentiti in questi mesi e in Questura, nei giorni scorsi, si sarebbe presentata una persona molto vicina alla famiglia per riferire notizie di interesse investigativo.

Nelle mani degli investigatori, inoltre, sarebbe arrivata anche una lettera anonima.

Pietracatella, le parole del prozio di Gianni Di Vita

A Morning News, il prozio di Gianni Di Vita ha dichiarato di non saper “proprio nulla” dei presunti dissidi all’interno della famiglia: “Ne sono venuto a conoscenza tramite i mass media”.

Poi ha aggiunto: “In paese c’è un certo disagio per questa tragedia, siamo tutti affranti. Il paese è in silenzio, non ha notizie di alcuna natura. Non mi è dato sapere perché la famiglia si sia chiusa a riccio. Non ho sentito Gianni De Vita negli ultimi tempi, non vive più a Pietracatella e non ho il suo numero”.

Secondo il prozio di Gianni Di Vita, però, “il nucleo famigliare non ha responsabilità“.

Pietracatella, l’appello del padre di Antonella Di Ielsi a Gianni Di Vita

Sempre la trasmissione Mediaset ha trasmesso un’intervista al padre di Antonella Di Ielsi, che ha dichiarato: “Antonella voleva divorziare? Non lo sapevo, può essere anche una buffonata tra compagni”.

Su Alice Di Vita, ha poi detto: “Non posso garantire al 100% ma non sa niente”.

Infine, il papà di Antonella Di Ielsi ha lanciato un appello a Gianni Di Vita: “Con Gianni ho parlato, lui dice che può essere stato un incidente. A Gianni direi di dire la verità. Lui dice ‘Io che ne so, io non so niente'”.