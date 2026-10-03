Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, Procura smentisce la svolta sul pc: a che punto è l'indagine

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Nessun computer rintracciato dagli Usa da cui sarebbe stata fatta la ricerca sulla ricina. La procura di Larino ha smentito in maniera secca la notizia riportata da diversi organi di stampa sull’individuazione dell’indirizzo IP che avrebbe dovuto portare a un pc nella zona di Pietracatella, sul quale il presunto assassino di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita avrebbe cercato come preparare il veleno.

La notizia sull’individuazione del pc della ricerca della ricina

La notizia della scoperta dagli Stati Uniti del codice IP associato al computer, su cui sarebbe stata cercata la preparazione della ricina in polvere pochi giorni prima l’omicidio di madre e figlia, era stata rilanciata da agenzie di stampa e testate nazionali nella serata di venerdì 2 ottobre.

Il tracciamento dell’indirizzo informatico del pc da cui sarebbe partita la ricerca avrebbe dovuto portare a “un’area coincidente con la zona di Pietracatella” e, secondo le voci circolate, avrebbe dovuto stringere il cerchio sull’autore della ricerca, chi avrebbe preparato concretamente il veleno e anche chi lo avrebbe portato a casa della famiglia Di Vita.

ANSA

La smentita della procura

Una ricostruzione che è stata però smentita dalla procura di Larino, la quale ha negato che nessun computer e nessun indirizzo Ip relativi a ricerche in rete della ricina sono stati individuati dagli investigatori.

“Smentisco” ha scritto la titolare dell’inchiesta sul duplice omicidio di Pietracatella, la procuratrice Elvira Antonelli, ai cronisti che le chiedevano conto.

“Anche io, come la procuratrice, non ho notizie in tal senso” è stata la conferma del capo della Squadra Mobile di Campobasso Marco Graziano.

Il punto sulle indagini su Pietracatella

Le voci circolate sul computer arrivano in una fase delicata dell’indagine sulla morte per avvelenamento a Pietracatella di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita.

Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime, è stato nuovamente ascoltato ed è tornato più volte negli uffici della questura di Campobasso dopo i sopralluoghi fatti nei suoi studi, dove gli investigatori hanno sequestrato alcuni computer e dispositivi elettronici.

L’ex sindaco “non è indagato, ma parte offesa” ha sottolineato il suo legale, l’avvocato Vittorino Facciolla, e ha spontaneamente consegnato agli inquirenti un hard disk.

Mercoledì 30 settembre è stato ascoltato invece un amico della professoressa di Riccia vicina a Gianni Di Vita, un’audizione considerata di particolare rilievo e sulla quale è mantenuto il massimo riserbo.