Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, raccolti 131 campioni in 3 aree: non solo a casa delle vittime

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Gli esperti del Robert Koch Institut di Berlino hanno raccolto 131 campioni in tre aree diverse a Pietracatella per cercare tracce di ricina e aiutare la procura di Larino nelle indagini sul caso della morte per avvelenamento di Sara Di Vita e Antonella di Iesi. Non è stata soltanto la casa della famiglia a essere esaminata, ma anche quella della madre di Gianni Di Vita, al piano inferiore, e un ex granaio adiacente.

131 campioni raccolti a Pietracatella

La procuratrice di Larino Elvira Antonelli ha comunicato che gli esperti tedeschi che stanno aiutando la polizia italiana nel caso di Pietracatella hanno raccolto 131 campioni in tre aree diverse per cercare tracce di ricina.

Oltre all’appartamento della famiglia Di Vita, infatti, sono anche state analizzate le superfici dell’abitazione della madre di Gianni Di Vita, che si trova al piano inferiore dell’edificio, e quelle di un ex granaio adibito a magazzino, adiacente allo stabile.

ANSA

L’obiettivo è quello di stabilire se in questi ambienti siano presenti tracce di ricina, per capire dove sia stato maneggiato il veleno prima di essere mischiato con il cibo ingerito dalle vittime e dai loro familiari.

Gli esami saranno eseguiti a Berlino

I 131 campioni si trovano già al Koch Institut di Berlino, una struttura di livello internazionale nello studio dei veleni, delle tossine e delle contaminazioni ambientali.

Sarà verificata qui la presenza della ricina nei campioni raccolti a Pietracatella. Ogni reperto sarà analizzato singolarmente, con le procedure scientifiche più avanzate a disposizione.

Questo significa però che per i risultati ci vorranno diversi giorni. Non è ancora possibile sapere quando esattamente saranno disponibili, ha comunicato la procura.

A che punto è l’inchiesta

Gli investigatori non stanno dando alcuna indicazione su come stia procedendo l’indagine per gli omicidi di Sara Di Vita e Antonella Di Iesi, che vanno avanti da più di sei mesi.

Al momento si sa che ci sarebbero alcuni sospettati, ma gli indizi a loro carico non sono stati fino a questo momento tali da portare alla loro iscrizione nel registro delle notizie di reato.

Accertare la presenza della ricina in casa Di Vita non risolverebbe il caso, ma aiuterebbe a capire dove è stato contaminato il cibo.