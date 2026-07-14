Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, risentiti 4 principali sospettati: cosa filtra dalle indagini

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Proseguono le indagini sul caso delle due donne morte avvelenate con la ricina a Pietracatella. Nell’ultima settimana sarebbero state risentite quattro persone, che sono quelle maggiormente indiziate. Il che potrebbe significare che gli investigatori siano vicini a una svolta e agli avvisi di garanzia. Un prozio di Gianni Di Vita: “Le persone in paese hanno parlato poco perché è difficile sapere le cose”.

Pietracatella, risentiti 4 principali sospettati

Non si fermano le indagini per chiarire il giallo della morte di Antonella Di Iesi e Sara Di Vita, madre e figlia morte per avvelenamento da ricina a Pietracatella (in provincia di Campobasso) nel dicembre 2025.

Come riferito dall’inviato sul posto di Morning News, il programma di Canale5, lunedì sono state sentite tre persone vicine alla famiglia De Vita.

Non solo: “Negli ultimi giorni, nell’ultima settimana, sarebbero state risentite anche quelle persone che sono maggiormente indiziate“.

Cosa filtra dalle indagini e la possibile svolta

L’inviato ha spiegato che “stiamo parlando di quattro persone, due donne e due uomini, che sono le persone sospettate maggiormente”.

Queste persone sono state tutte risentite e “questo probabilmente perché stanno per chiudere il cerchio, stanno preparando gli avvisi di garanzia“, ha aggiunto il giornalista di Morning News.

L’inviato ha poi spiegato che nelle prossime ore potrebbe emergere qualcosa di importante e che la svolta potrebbe essere davvero vicina.

Mentre proseguono dunque le audizioni in questura, l’inviato di Morning News ha intervistato Antonio, prozio di Gianni Di Vita, marito di Antonella Di Ielsi e il padre di Sara Di Vita.

Pietracatella, in pochi hanno collaborato alle indagini

“A Pietracatella si respira aria di attesa“, ha detto l’uomo, al quale poi è stato chiesto un commento sul fatto che secondo gli inquirenti i cittadini di Pietracatella hanno collaborato poco alle indagini.

“Ognuno sente le cose. Mio zio diceva che le migliori parole sono quelle che non si dicono”, ha detto il signor Antonio. Sul fatto che in molti in paese siano restii a parlare, lui ha ha risposto che questo avviene “perché uno le cose che non sa dovrebbe inventarsele, come si fa a impelagarsi in cose senza risposta”.

Il signor Antonio, che ha ribadito si essere stato chiamato in questura “solo per informazioni di rito, niente di più”, ha poi aggiunto di non avere un rapporto di parentela diretto con Gianni Di Vita: “Io sono il prozio del fratello di Gianni. Lui ormai sono sei mesi che non ha più frequentazioni in paese, da quando è uscita la storia della ricina che per noi è ha rappresentato uno scombussolamento generale, è difficile dire cose che non si sanno”.

Le conferme dall’autopsia

Intanto, come anticipato dal Tg1, i risultati dell’autopsia sulle due donne sono stati depositati il 9 luglio.

I risultati dell’autopsia sui corpi di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita hanno ribadito che “con ogni probabilità anche un approccio diverso dei medici non avrebbe potuto impedire il decesso delle due donne a causa dell’elevata presenza del veleno”.

Il referto depositato alla Procura di Larino poi aveva confermato come le due donne fossero morte in seguito all’assunzione di dosi letali di ricina, una delle sostanze vegetali più tossiche conosciute.