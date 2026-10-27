Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, Robert Koch Institut chiede proroga: ipotesi problemi tecnici

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Le ultime notizie sulle morte avvelenate con la ricina a Pietracatella riguarda il Robert Koch Institut di Berlino che si è occupato di analizzare i dati raccolti nella casa della famiglia. Sarebbe stata chiesta una proroga di altri 30 giorni per la diffusione dei risultati. Tra le ipotesi spunta la possibilità di presunti problemi tecnici non prevedibili all’inizio delle operazioni.

Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, chiesta proroga

La notizia di presunti problemi tecnici, come causa della proroga richiesta dal Robert Koch Institut, è di Primo Piano Molise.

Secondo la testata “non si può escludere che anche gli specialisti del Robert Koch Institut, pur disponendo di competenze altamente specialistiche nello studio della tossina, abbiano incontrato problemi tecnici non prevedibili all’inizio delle operazioni”.

Nella puntata del 27 ottobre di Ore 11, l’inviato Matteo Calzaretta ha spiegato che “il Robert Koch Institut di Berlino ha chiesto un’ulteriore proroga di altri 30 giorni, quindi fino al 30 di novembre per restituire I risultati dei dati raccolti nella casa di Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi” le due vittime.

Come dichiarato dallo stesso giornalista sarebbero “131 i reperti che sono stati prelevati inizialmente subito dopo la tragedia tra il 29 dicembre e il 7 di gennaio”.

Matteo Calzaretta ha poi aggiunto che gli esperti “sono tornati ancora quest’estate a luglio il 31 di luglio per prelevare degli ulteriori elementi”.

L’ANSA ha confermato la notizia parlando proroghe che dopo il primo periodo sono sempre di trenta giorni ciascuna fino alla scadenza dei sei mesi dall’inizio delle operazioni di consulenza tecnica.

PrimoPiano Molise ricorda che la possibilità di differire la conclusione delle operazioni sarebbe stata prevista fin dall’affidamento dell’incarico.

Inoltre l’accordo avrebbe previsto anche la trasmissione di risultati parziali, senza dover necessariamente attendere la conclusione dell’intero programma di analisi.

Interrogato addetto al ritiro rifiuti

Tgcom24 riporta che ci sarebbe un nuovo interrogatorio in questura a Campobasso.

Sarebbe stato ascoltato nella mattina del 27 ottobre l’addetto al servizio di ritiro dei rifiuti urbani di Pietracatella dove le vittime vivevano con la famiglia.

La fonte ricorda che la testimonianza sarebbe legata agli avanzi della cena del 23 dicembre 2025 che sarebbero stati gettati nella spazzatura, come avrebbe riferito Gianni Di Vita nell’interrogatorio del 13 gennaio.

Il ruolo del Robert Koch Institut

Come ricorda Il Fatto Quotidiano, gli investigatori hanno affidato agli specialisti del Robert Koch Institut le analisi dei campioni di cibo sequestrati nella cucina della casa di Pietracatella, oltre ad altri oggetti d’uso quotidiano.

Il Robert Koch Institut di Berlino è un centro di riferimento europeo per lo studio delle tossine biologiche e degli agenti patogeni altamente pericolosi.

Fondato nel 1891 da Robert Koch, premio Nobel e padre della moderna batteriologia, l’istituto fa parte del Ministero federale della salute tedesco.