Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, Gianni Di Vita: "Ci sono cose che non voglio dire"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

La morte di Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi, uccise dalla ricina nei giorni successivi al Natale, resta al centro dell’inchiesta di Pietracatella. Il marito e padre delle vittime, Gianni Di Vita, esclude di aver mai pensato di essere il bersaglio dell’avvelenamento. “Lasciamo fare agli investigatori, sanno molte più cose di quello che immaginiamo”, ha detto. “Ci sono cose che non posso e non voglio dire”, ha aggiunto. Intanto proseguono gli accertamenti informatici nelle scuole e gli approfondimenti degli inquirenti sulle possibili motivazioni del duplice omicidio.

Morte avvelenate con la ricina, parla Gianni Di Vita

“Lasciamo fare agli investigatori, sanno molte più cose di quello che immaginiamo”, ha detto Gianni Di Vita, marito di Sara e padre di Antonella, commentando l’inchiesta sulla morte delle due familiari, avvelenate con la ricina nei giorni successivi al Natale.

Le sue dichiarazioni sono state raccolte in esclusiva dal Corriere della Sera, che ha raccontato l’incontro con l’uomo nel cimitero di Pietracatella, in provincia di Campobasso, dove era andato per fare visita alle tombe della moglie e della figlia.

Di Vita, 55 anni, ha mantenuto un atteggiamento riservato, evitando di entrare nei dettagli dell’indagine. Di fronte alle domande sulla vicenda, ha ribadito di non avere dichiarazioni da rilasciare. Ha però risposto a un interrogativo diretto sulla possibilità che l’avvelenamento fosse destinato a colpire proprio lui.

“Non ho mai creduto che volessero uccidermi”

“No. Non ho mai creduto che volessero uccidermi”, ha dichiarato. Subito dopo ha precisato di non aver mai pensato nemmeno che qualcuno volesse uccidere sua moglie e sua figlia. Parole pronunciate durante un breve colloquio, nel quale il ricordo delle due donne ha suscitato nell’uomo una forte commozione.

In uno degli interrogatori a cui è stato sottoposto ha rivelato un dettaglio interessante relativo a un pranzo di Natale con i colleghi a cui partecipò assieme alla moglie il 22 dicembre.

Nel frattempo gli investigatori restano impegnati in nuovi accertamenti nell’ambito dell’inchiesta.

Come riferisce il Corriere della Sera, a Campobasso è stata eseguita una perquisizione informatica al liceo classico Pagano, frequentato da Sara, che aveva 15 anni e frequentava il secondo anno.

“Ci sono cose che non voglio dire”

Gianni Di Vita è stato avvicinato anche dall’inviata di Quarto Grado in un parcheggio. “Non dichiaro nulla, non posso. Non ci sono appelli da fare, io ho fiducia negli inquirenti“, ha detto.

Poi, incalzato, ha aggiunto: “Ma secondo voi c’è qualcuno che non vuole la verità? Ci sono anche cose che non voglio dire oltre a quelle che non posso dire”.

Infine ha concluso: “Mi chiedono se soffro ma il dolore è una cosa personale, non va portato in piazza quindi non posso e non voglio parlare di nulla. Gli inquirenti fanno benissimo a fare quello che stanno facendo, è il loro lavoro”.

Le indagini sui pc nelle scuole

L’attività rientra in una serie di verifiche condotte negli istituti scolastici collegati a persone ascoltate durante le indagini. L’obiettivo è esaminare i dispositivi informatici e ricostruire eventuali attività svolte attraverso i computer, con particolare attenzione alle ricerche effettuate online sulla ricina.

Gli inquirenti intendono comprendere, tra gli altri aspetti, chi abbia digitato il nome della sostanza sul web. La possibilità di attribuire con certezza una ricerca a un determinato utente dipende anche dalle modalità di accesso al dispositivo.

Giovanni D’Alfonso, consulente di Di Vita, ha spiegato al quotidiano che l’identificazione dell’autore può essere possibile se l’utente ha effettuato l’accesso ai computer con un proprio identificativo. Per ottenere risultati, secondo quanto riferito, potrebbero essere necessari un paio di mesi.

La sfera personale di Gianni Di Vita

Tra gli elementi esaminati dagli investigatori figura anche la sfera personale di Gianni Di Vita. Secondo la ricostruzione del Corriere della Sera, l’attenzione si concentra in particolare sulle relazioni e sulle frequentazioni dell’uomo.

Il quotidiano cita alcune persone che rientrano negli accertamenti: tra queste Monia, insegnante al liceo scientifico di Riccia, e Laura, cugina di Di Vita e docente di sostegno in una scuola di Casacalenda.

Gli istituti collegati alle persone coinvolte sono stati interessati da verifiche e perquisizioni informatiche, nell’ambito delle attività investigative finalizzate a raccogliere elementi utili e a valutare le diverse ipotesi.