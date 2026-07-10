Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, sentiti parroco e cugina di Gianni Di Vita: possibile svolta

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L’autopsia su Antonella Di Iesi e Sara Di Vita ha confermato che le due vittime di Pietracatella sono morte per un avvelenamento da ricina. Gli investigatori stanno continuando a sentire persone informate sui fatti per raccogliere indizi a carico delle quattro persone considerate sospette. Gli ultimi interrogati sono stati il parroco della parrocchia del piccolo Comune molisano e la cugina del marito e padre delle vittime, Gianni Di Vita.

Ascoltata la cugina di Gianni Di Vita

Gli inquirenti hanno sentito in procura la cugina di Gianni Di Vita, che ha ospitato il marito e padre delle vittime e sua figlia dopo che il loro appartamento è stato sequestrato.

La donna sarebbe stata sentita come persona informata sui fatti. Secondo la trasmissione di Canale 5 Morning News, avrebbe avuto rapporti freddi con Di Iesi.

ANSA

Il secondo interrogatorio del parroco di Pietracatella

Il testimone principale che avrebbe confermato i sospetti degli investigatori sarebbe però il parroco di Pietracatella.

Il prelato è stato sentito direttamente dalla procuratrice non a Campobasso, dove altri testimoni sono stati ascoltati, ma in procura a Larino.

Non si sarebbe avvalso del segreto della confessione durante l’interrogatorio, anche perché gli investigatori gli avrebbero fatto delle domande sul contenuto di alcune chat.

Si sospetta che in queste comunicazioni, Di Iesi possa aver parlato con il parroco di alcune situazioni che ricondurrebbero ai quattro sospettati.

L’autopsia su Di Iesi e Di Vita

È stata depositata la relazione sull’autopsia che ha confermato che Di Iesi e Di Vita sono morte per aver ingerito dosi letali di ricina.

I medici che l’hanno svolta hanno definito il caso “unico”, ammettendo che per gli investigatori sarà complesso ricostruire esattamente cosa sia accaduto.

Per portare a termine le indagini sulle due vittime, la procura ha chiesto anche l’intervento di alcuni esperti tedeschi, che hanno utilizzato tecniche avanzate per rilevare la ricina non soltanto nei corpi delle vittime, ma anche nei cibi di casa Di Vita.