Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, sequestrati 5 telefonini oltre a un tablet e un pc

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

La Polizia Scientifica e la Squadra Mobile hanno effettuato un sopralluogo, durato circa due ore e mezza, nell’abitazione della famiglia Di Vita. Il sopralluogo, che ha portato al prelievo di cinque telefonini, computer portatile e un tablet, è avvenuto nell’ambito delle indagini relative al caso di Pietracatella, dove a Natale morirono Sara Di Vita e la mamma Antonella Di Ielsi per un sospetto avvelenamento da ricina.

Caso di Pietracatella, l’ultimo sopralluogo

Il sopralluogo è iniziato alle 10:20 e si è concluso alle 12:50, dopo circa due ore e mezza.

Ad effettuarlo, nell’abitazione della famiglia Di Vita a Pietracatella (Campobasso), sono stati la Polizia Scientifica e la Squadra Mobile.

ANSA

Le indagini riguardano la morte di Sara Di Vita e della mamma Antonella Di Ielsi, morte avvenuta per un sospetto avvelenamento da ricina.

Sequestrati 5 telefonini, un tablet e un pc

Gli agenti della Scientifica hanno prelevato cinque telefoni cellulari, un computer portatile e un tablet.

I telefonini sequestrati sono tre iPhone, uno Xiaomi e un Samsung.

Tutti i dispositivi in uso alle vittime, Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, saranno esaminati in un laboratorio incaricato dalla Procura di Larino.

Analisi in laboratorio, quanto tempo serve

Le operazioni di analisi potrebbero richiedere diversi giorni, se non addirittura settimane, come ricordato da Giovanni Alfonso, consulente della famiglia Di Vita.

Va ricordato che nei giorni scorsi la Procura aveva già disposto l’acquisizione del telefono cellulare di Alice, la figlia di Gianni Di Vita.

Del sopralluogo della Scientifica nell’appartamento della famiglia, ha parlato Elvira Antonelli, procuratrice di Larino.

La procuratrice Antonelli spiega il sopralluogo

“Siamo in una fase di attesa ma di progressivo ingresso nelle vicende di cui ci stiamo occupando che non potevano restare più al livello soltanto della tossicologia e degli studi scientifici“, ha detto.

A questo punto, infatti, occorreva “un intervento da un punto di vista delle attività giudiziarie vere e proprie“, ha aggiunto la procuratrice.

Elvira Antonelli poi ha spiegato che si tratta di “attività previste già che, allo stato, non erano state fatte perché avevamo bisogno di conferme da parte dell’Istituto di tossicologia della Maugeri e abbiamo bisogno ancora, in realtà, non solo di conferme da questo punto di vista ma dal punto di vista dell’attività autoptica“.

Il giallo di Pietracanella, cosa è successo

Antonella Di Ielsi, di 50 anni, e sua figlia Sara Di Vita, 15enne, sono morte tra la fine di dicembre 2025 e l’inizio di gennaio 2026.

Il loro decesso era stato inizialmente attribuito a una sospetta intossicazione alimentare post-natalizia, ma la vicenda ha subito avuto una svolta drammatica.

Le due donne sono morte a distanza di poche ore l’una dall’altra all’ospedale Cardarelli di Campobasso: gli esami istologici hanno rivelato danni gravissimi a fegato e pancreas, compatibili con un’intossicazione acuta da ricina.

Gli esperti hanno ipotizzato che sia stata utilizzata una forma di ricina raffinata e solubile, potenzialmente sciolta nell’acqua visto che la sostanza grezza sarebbe stata troppo amara per essere ingerita inconsapevolmente.