Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, sequestrati un pc e 10 chiavette Usb: cosa cerca chi indaga

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il duplice omicidio di Pietracatella potrebbe essere ad una svolta. La prima novità è rappresentata dai risultati delle analisi condotte in Germania, in arrivo a inizio ottobre, la seconda dall’analisi dei dispositivi elettronici. I periti avranno 60 giorni di tempo per depositare gli esiti di accertamenti complessi che coinvolgono chat, documenti e soprattutto ricerche web che potrebbero riguardare la ricina.



Sequestrati un pc e 10 chiavette Usb

Gli investigatori hanno sequestrato un computer e 10 pen drive nell’ambito dell’inchiesta sul duplice omicidio di Pietracatella. All’interno potrebbero esserci documenti, conversazioni, ma anche immagini, registrazioni e soprattutto cronologie di navigazione internet utili a ricostruire le abitudini, i rapporti e gli ultimi giorni di vita di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita.

Il materiale informatico era stato sequestrato il 31 luglio scorso e il sequestro è stato convalidato il 3 agosto. Lunedì 28 settembre, alle 10:00, nella sala della Questura di Campobasso inizieranno le operazioni degli specialisti che dovranno realizzare una copia forense dei dispositivi e procedere all’analisi dei dati ritenuti utili all’indagine.

Per completare i lavori sono stati concessi 60 giorni, ma c’è l’ipotesi di una proroga, considerando sia eventuali difficoltà tecniche sia la mole di informazioni. Si tratta di un accertamento tecnico irripetibile che potrebbe segnare una svolta nelle indagini.

Cosa cercano gli esperti?

La ricerca disposta dalla Procura, come riporta il quotidiano di Campobasso, riguarda eventuali navigazioni internet che possano essere servite a procurarsi la ricina, a capire i tempi di raccolta e l’utilizzo. Si cercano anche tracce di rapporti e relazioni con familiari, parenti e amici, oltre ad annotazioni sugli alimenti consumati nei giorni precedenti ed eventuali malori: tutti elementi che potrebbero aiutare a ricostruire gli eventi antecedenti.

Saranno infatti analizzati messaggi, fotografie, registrazioni vocali, indirizzi email, account social, ricerche online e altri dati utili in un arco temporale esteso, dalla prima accensione di ciascun dispositivo fino al giorno del suo ultimo utilizzo.

Altri accertamenti in corso

Oltre ai dispositivi elettronici sequestrati il 31 luglio, gli altri tasselli dell’indagine riguardano il piano scientifico. Tra questi figurano gli esami sui reperti dell’incidente probatorio affidati agli specialisti tedeschi, i cui esiti dovrebbero arrivare all’inizio di ottobre (anche se rimane aperta l’ipotesi di una proroga).

Entrambi gli accertamenti potrebbero non dare un esito decisivo: l’analisi del materiale informatico potrebbe restituire elementi irrilevanti o un nulla di fatto. Stesso discorso per gli approfondimenti scientifici condotti in Germania, che potrebbero chiarire il modo in cui la ricina è stata ingerita dalle due vittime oppure lasciare aperti altri interrogativi.

Il fascicolo nel frattempo resta formalmente a carico di ignoti per duplice omicidio volontario aggravato dall’utilizzo del mezzo venefico. L’intossicazione, secondo gli specialisti, sarebbe avvenuta durante la cena del 23 dicembre, quando Gianni Di Vita era a tavola con moglie e figlia: l’uomo ha riferito di aver accusato a sua volta disturbi gastrointestinali, ma a differenza delle due donne è risultato negativo ai test sulla ricina.